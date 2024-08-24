Две женщины пострадали при атаке БПЛА под Воронежем

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В результате атаки ВСУ в Воронежской области две женщины получили травмы. Об этом 24 августа сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«Одна женщина находится в тяжелом состоянии в больнице, в то время как другая получила лёгкие повреждения и отказалась от госпитализации», — написал он.
Глава региона уточнил, что российские системы ПВО сбили пять беспилотников, которые были перехвачены над территорией области. В трех населенных пунктах Острогожского района введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий пожара и разминирования опасных объектов.
По словам Гусева, жилые здания, согласно предварительным данным, не пострадали, однако в одном из сел района могут возникнуть проблемы с электроснабжением из-за повреждения линий электропередач. Энергетики начнут устранять последствия после получения разрешения от соответствующих служб.
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