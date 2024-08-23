Российская студентка разработала новый метод защиты от БПЛА

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Студентка Андреева из Новгорода разработала новый метод защиты от беспилотных летательных аппаратов.
Студентка Новгородского государственного университета (НовГУ) Варвара Андреева создала инновационное устройство для борьбы с беспилотниками. Оно работает на основе лазерного излучения и полностью автономно.
На VIII Международном научно-исследовательском конкурсе Варвара Андреева выступила вместе с научным руководителем Михаилом Даниловских. Их разработка заняла первое место в категории «Технические науки».
Девушка разработала сканирующий блок строчно-кадровой лазерной обработки, который способен формировать сплошную завесу излучения на расстоянии до 100 метров, покрывая площадь в 20 квадратных метров.
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«Устройство сканирует окружающее пространство в режиме ожидания. Когда беспилотник с видеонаблюдением попадает в контролируемую зону, устройство активируется и автоматически блокирует или выключает его. Кроме того, оно энергоэффективно и может использоваться не только для борьбы с дронами, но и для ослепления вражеских сил, а также против оптических прицелов. Его можно интегрировать как в индивидуальное, так и в мобильное военное оборудование», — поделились в NEWS.ru.
На VIII Международном научно-исследовательском конкурсе Варвара Андреева выступила вместе с научным руководителем Михаилом Даниловских. Их разработка заняла первое место в категории «Технические науки».
«На рынке нет мобильных оптических систем для борьбы с беспилотниками, которые могли бы защищать военную технику от дронов и управляемых боеприпасов, временно блокируя их камеры. В то время как традиционные методы противодействия часто оказываются неэффективными, её устройство предлагает более доступное решение», — отметила Варвара Андреева.
Девушка разработала сканирующий блок строчно-кадровой лазерной обработки, который способен формировать сплошную завесу излучения на расстоянии до 100 метров, покрывая площадь в 20 квадратных метров.
Ранее компания VK увеличила скорость загрузки музыки и видео в своём приложении.
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Мира Полтева