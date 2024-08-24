Режим ЧС введен в Воронежской области после атаки БПЛА

Все военные должны вставать на защиту гражданского населения и инфраструктуры, заявил представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя публикации с упоминанием сражающейся за Украину американской ЧВК Forward Observation Group (FOG). Отвечая на вопрос РИА Новости, он подчеркнул, что ООН «часто выражала обеспокоенность по поводу использования частных военных подрядчиков по всему миру».