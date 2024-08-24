Режим ЧС введен в Воронежской области после атаки БПЛА

Фото: istock/sommersby
В Острогожском районе Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий ночной атаки дронов. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По его информации, из одного села и садоводческого товарищества были эвакуированы около 200 человек. Для них организовали временный пункт размещения, однако большинство временно будут проживать у родственников. Жителям соседнего села провели инструктаж по безопасности.
В результате атаки дронов пострадали две женщины: одну доставили в больницу в тяжелом состоянии, другая получила легкие травмы и отказалась от госпитализации.
По предварительным данным, гражданские объекты не пострадали, однако в одном из сел Острогожского района ожидаются перебои с электричеством из-за повреждения линии электропередачи, отметил Гусев.
Читайте также:
Подпольщик рассказал об ударе авиабомбой по собиравшимся в Курскую область военным ВСУ
При атаке украинского дрона на белгородский поселок Малиновка пострадал мужчина
Российские бойцы ликвидировали до 480 бойцов ВСУ
В результате атаки дронов пострадали две женщины: одну доставили в больницу в тяжелом состоянии, другая получила легкие травмы и отказалась от госпитализации.
По предварительным данным, гражданские объекты не пострадали, однако в одном из сел Острогожского района ожидаются перебои с электричеством из-за повреждения линии электропередачи, отметил Гусев.
Читайте также:
Подпольщик рассказал об ударе авиабомбой по собиравшимся в Курскую область военным ВСУ
При атаке украинского дрона на белгородский поселок Малиновка пострадал мужчина
Российские бойцы ликвидировали до 480 бойцов ВСУ
Анастасия Хохлова