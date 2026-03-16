Двое мужчин выбросили из окна 19-летнюю мать ребенка-инвалида

Достижения.рф

В Красноярске осудили двух мужчин за убийство 19-летней матери ребенка-инвалида
Фото: iStock/AMilkin

Cуд в Красноярске приговорил к 16 годам колонии строгого режима двоих местных жителей за убийство 19-летней матери ребенка-инвалида. Об этом сообщили в прокуратуре региона.



Трагедия произошла в мае 2025 года. Девушка с младенцем плакала у магазина. Ее заметил 43-летний прохожий и, узнав, что ей некуда идти, пригласил переночевать в квартиру, где жил вместе с 61-летним соседом.

Ночью компания выпивала, между ними вспыхнул конфликт. Старший из мужчин ударил девушку кулаком в шею, и она потеряла сознание. Вместо того чтобы вызвать скорую, злоумышленники решили инсценировать несчастный случай: положили пострадавшую на подоконник и выбросили из окна. Прохожие вызвали медиков, но спасти девушку не удалось.

После содеянного убийцы продолжили распивать алкоголь. Ребенок все это время лежал на диване и плакал. Спустя 20 минут один из мужчин вызвал полицию, чтобы передать малыша, солгав, что нашел его на улице. Суд также взыскал с осужденных по миллиону рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшей.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0