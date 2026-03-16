Двое мужчин выбросили из окна 19-летнюю мать ребенка-инвалида

16 марта 2026, 10:00

В Красноярске осудили двух мужчин за убийство 19-летней матери ребенка-инвалида

Cуд в Красноярске приговорил к 16 годам колонии строгого режима двоих местных жителей за убийство 19-летней матери ребенка-инвалида. Об этом сообщили в прокуратуре региона.