Двое мужчин выбросили из окна 19-летнюю мать ребенка-инвалида
Cуд в Красноярске приговорил к 16 годам колонии строгого режима двоих местных жителей за убийство 19-летней матери ребенка-инвалида. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Трагедия произошла в мае 2025 года. Девушка с младенцем плакала у магазина. Ее заметил 43-летний прохожий и, узнав, что ей некуда идти, пригласил переночевать в квартиру, где жил вместе с 61-летним соседом.
Ночью компания выпивала, между ними вспыхнул конфликт. Старший из мужчин ударил девушку кулаком в шею, и она потеряла сознание. Вместо того чтобы вызвать скорую, злоумышленники решили инсценировать несчастный случай: положили пострадавшую на подоконник и выбросили из окна. Прохожие вызвали медиков, но спасти девушку не удалось.
После содеянного убийцы продолжили распивать алкоголь. Ребенок все это время лежал на диване и плакал. Спустя 20 минут один из мужчин вызвал полицию, чтобы передать малыша, солгав, что нашел его на улице. Суд также взыскал с осужденных по миллиону рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшей.
Читайте также: