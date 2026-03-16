Летевший из Москвы в Самарканд самолет «Победы» внезапно ушел с курса
Самолет Boeing 737-8AL авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Самарканд, изменил курс и приземлился в Ташкенте. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Ташкентского Неба».
Причиной стали неблагоприятные погодные условия — плотный туман, из-за которого видимость упала практически до нуля. Командир судна принял решение уйти на запасной аэродром. Борт благополучно совершил посадку в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова.
