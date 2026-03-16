SHOT: Туристы из РФ застряли в аэропорту Дубая после атаки иранского дрона-камикадзе
Десятки российских туристов застряли в аэропорту Дубая из-за атаки иранских беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, рейс EK 133 авиакомпании Emirates, следовавший по маршруту Дубай — Москва, оказался перенесён на неопределённый срок после того, как дрон-камикадзе атаковал международный аэропорт Дубая.
Пассажиры до сих пор видят из окон воздушной гавани пламя и дым, а также горящее топливо. В настоящий момент специалисты занимаются тушением пожара. Известно, что один из топливных резервуаров получил повреждения во время инцидента с беспилотником.
Часть туристов, летевших стыковочным рейсом с Бали, уже направлялась в аэропорт, когда их машину развернули. По предварительной информации, сейчас они находятся в отеле Coral Dubai у стойки регистрации без возможности заселиться. Другие россияне остаются в аэропорту и не знают, как поступить в сложившейся ситуации, поскольку задержки могут занять значительное время.
