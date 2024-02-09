Двое жителей Мытищ напились и избили прохожего

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух молодых людей из Мытищ задержала полиция по подозрению в причинении тяжкого вреда прохожему, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчины 20 и 18 лет в состоянии алкогольного опьянения ночью на улице Мира вступили в перепалку с двумя прохожими. Началась драка, в ходе которой они сильно избили двадцатилетнего местного жителя. Пострадавший был госпитализирован», — говорится в сообщении.Подозреваемых задержали по месту жительства. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц». Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы.
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