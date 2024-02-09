Главу федерации каратэ Петербурга нашли с простреленной головой

Фото: iStock/gorodenkoff
Тело президента федерации каратэ Петербурга Виталий Конев нашли с простреленной головой. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, тело Конева обнаружили еще 7 февраля. Из его головы при вскрытии извлекли пулю калибра 5.45 от автомата Калашникова. Следователи предполагают, что она отрикошетила во время стрельбы на соседнем полигоне. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Виталий Конев был главой федерации с 2013 года. Он также занимался практической стрельбой. и помимо борьбы профессионально занимался практической стрельбой.
Ранее сообщалось, что в Тульской области на обочине дороги около деревни Стукалово обнаружили тело депутата местной облдумы Михаила Грязева. По информации СК, погибший находился в автомобиле, следов насилия на нем не нашли. Грязев скончался в возрасте 62 лет.
Читайте также:
Обвиняемый в убийстве трех женщин в Подмосковье оказался бывшим полицейским
«Слово пацана» в реальности»: В Казани подрались участники двух группировок
«Неудачливая воровка»: Россиянка украла 800 лотерейных билетов, но не выиграла ничего
Виталий Конев был главой федерации с 2013 года. Он также занимался практической стрельбой. и помимо борьбы профессионально занимался практической стрельбой.
Читайте также:
Обвиняемый в убийстве трех женщин в Подмосковье оказался бывшим полицейским
«Слово пацана» в реальности»: В Казани подрались участники двух группировок
«Неудачливая воровка»: Россиянка украла 800 лотерейных билетов, но не выиграла ничего
Элина Позднякова