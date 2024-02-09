Известного красноярского художника задержали по подозрению в экстремизме

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В Красноярске на 48 часов задержали известного художника Василия Слонова, об этом в соцсетях написала его жена. По предварительным данным, на него завели уголовное дело о демонстрации экстремисткой символики. Мера пресечения будет определена в субботу, 10 февраля.
Уголовное дело возбуждено по статье 282.4 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей неоднократную пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, причиной задержания может являться самая известная работа Слонова, а именно — кукла-неваляшка с «тюремными» татуировками, на которых обнаружена символика запрещенного в России и объявленного экстремистским криминального движения «Арестантское уголовное единство»* (АУЕ**)**. Художник уже получал за неё административный штраф в тысячу рублей.
Василий Слонов известен как художник, создающий концептуальные произведения с отсылками к происходящему в России.
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Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, причиной задержания может являться самая известная работа Слонова, а именно — кукла-неваляшка с «тюремными» татуировками, на которых обнаружена символика запрещенного в России и объявленного экстремистским криминального движения «Арестантское уголовное единство»* (АУЕ**)**. Художник уже получал за неё административный штраф в тысячу рублей.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
**Запрещенная в России экстремистская организация
Артем Путинцев