Двоих мужчин, поцеловавшихся на вечеринке Ивлеевой, задержат силовики

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Двоих мужчин, которые посетили «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой, задержат за поцелуй, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».
Одного из участников торжества, рэпера Vasio, который пришёл на вечеринку, буквально, в одном носке, который прикрывал его причинное место, уже арестовали на 15 суток.
Теперь же стало известно о том, что силовики проводят задержание ещё двоих гостей обнажённого бала, которые опубликовали в сети видеоролик с поцелуем. По информации SHOT, их могут арестовать по статье о мелком хулиганстве, а также назначить штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
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Евгения Парфентьева