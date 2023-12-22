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Двоих мужчин, поцеловавшихся на вечеринке Ивлеевой, задержат силовики

22 декабря 2023, 17:31
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Двоих мужчин, которые посетили «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой, задержат за поцелуй, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

Одного из участников торжества, рэпера Vasio, который пришёл на вечеринку, буквально, в одном носке, который прикрывал его причинное место, уже арестовали на 15 суток.


Теперь же стало известно о том, что силовики проводят задержание ещё двоих гостей обнажённого бала, которые опубликовали в сети видеоролик с поцелуем. По информации SHOT, их могут арестовать по статье о мелком хулиганстве, а также назначить штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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Полиция забрала записи камер в клубе «Мутабор» с «голой» вечеринки Ивлеевой
RT: силовики забрали записи камер в клубе «Мутабор» с вечеринки Ивлеевой
22 декабря 2023, 18:06

Фото: iStock/Supersmario

Сотрудники полиции, которые нагрянули с обысками в столичный клуб «Мутабор» на второй день развратной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Об этом рассказали сотрудники заведения.
Согласно сообщению RT, на второй день мероприятие началось с задержкой из-за обысков в клубе. Гости были вынуждены постоять в очереди перед входом в клуб. В заведении объяснили задержку «техническими сложностями.

По словам бармена, силовики приходили и на первую вечеринку Ивлеевой, назвав ситуацию «более серьёзной». При этом на второй день мероприятия сотрудники клуба внимательно следили за тем, чтобы там не оказалось журналистов.

Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

Одного из участников торжества, рэпера Vasio, который пришёл на вечеринку, буквально, в одном носке, который прикрывал его причинное место, уже арестовали на 15 суток.

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#праздник
#клуб
#мероприятия
#шоу
#сотрудники
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Суд в Петербурге взыскал с военного14 млн рублей за сломанный ЗРК «Панцирь»
22 декабря 2023, 17:16

Фото: istockphoto/bksrus

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал с военнослужащего почти 14 миллионов рублей за повреждение боевой машины, происшедшее по его вине. Речь идёт о самоходном зенитном ракетном комплексе (ЗРК) «Панцирь-С».
Следствие установило, что подсудимый, являвшийся командиром зенитной ракетно-артиллерийской батареи и старшим боевой машины, не привёл в сложенное положение автономный оптический пост (АОП) во время движения по шоссе. В результате произошло столкновение боевой машины с пролётом железнодорожного моста и повреждение дорогостоящей техники.

Кроме возмещения ущерба, военного обязали выплатить штраф в сумме 50 тысяч рублей. Мягкость наказания объясняется тем, что суд учёл, что подсудимый осознал вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, принял активные меры по восстановлению боевой машины после ДТП, имеет на иждивении малолетнего ребёнка, положительно характеризуется по месту службы, а также принимал участие в боевых действиях в Сирии и в зоне СВО.

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#суд
#дтп
#штраф
#столкновение
#шоссе
#машины
#сво
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В Перми завершили расследование дела о сожжении школьницы
22 декабря 2023, 16:42

Фото: iStock/simpson33

В Пермском крае завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении подростка, который сжёг ровесницу, об этом сообщает «КП-Пермь».
Напомним, 8 июля 2023 года на железнодорожных путях в поселке Октябрьский нашли еле живую обожжённую школьницу. Девочку доставили в ожоговый центр, где врачи несколько дней боролись за её жизнь, однако, спасти школьницу не удалось.

Выяснилось, что страшное преступление совершил местный подросток. Сперва он избил девочку камнем по голове, затем бросил на железнодорожные пути, поджёг и стал наблюдать издалека, как она горит.

В настоящий момент подросток находится в следственном изоляторе.

«Расследование дела закончено. Пять месяцев следователям из Москвы понадобилось, чтобы собрать доказательную базу против школьника, убившего свою подругу», — прокомментировали ситуацию в СМИ, со ссылкой на свои источники.

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#расследование
#убийство
#поджог
#школьник
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СК: В Дагестане водитель легкового автомобиля сбил инспектора ДПС
22 декабря 2023, 16:18

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На федеральной трассе в Дагестане водитель легкового автомобиля сбил сотрудника ГИБДД, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, дерзкое ДТП произошло утром 21 декабря на 748-м километре федеральной автодороги «Кавказ».

Водитель легкового автомобиля сбил на инспектора полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан. Пострадавший госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.

В Следственном комитете отметили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, утром 22 декабря а 1-м км автодороги А-107 у села Сынково в Подмосковье погиб водитель. После столкновения грузовика и «Газели», последняя вспыхнула и загорелась.

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#дагестан
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В Петербурге педиатра обвинили в совращении школьницы
22 декабря 2023, 16:04

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге педиатр обвиняют в совращении школьницы прямо в кабинете детской поликлиник, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, в полицию на мужчину заявила мама 16-летней школьницы. Она сообщила, что 53-летний педиатр совершил развратные действия в отношении её несовершеннолетней дочери прямо в кабинете детской городской поликлиники Петербурга.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого разыскивают по всему городу.

Напомним, ранее в подмосковном Сергиевом Посаде детский тренер по карате снял с себя штаны на улице и принялся ублажать себя на глазах у маленьких девочек. Он также просил детей помогать себе, пока онанировал.

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#педиатр
#педофилия
#санкт-петербург
#школьники
#поликлиника
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«Коленом в лоб»: Мужчина проломил голову 11-летнему мальчику на детской площадке
Ufa1.ru: мужчина проломил голову 11-летнему мальчику на детской площадке в Уфе
22 декабря 2023, 15:44

Фото: istock / Visivasnc

В Уфе местный житель проломил голову на горке 11-летнему мальчику, который обидел его сына. Об этом стало известно изданию Ufa1.ru.

Мать пострадавшего ребенка заявила, что школьник играл на горке в компании друзей. Тула пришел мужчина со своим ребенком. Мальчик один раз скатился и начал жаловаться папе на ребят. После жалоб мужчина подошел к ее ребенку и швырнул его 2 раза и ударил коленом в лоб. Мальчик рассказал маме о произошедшем из-за порванной куртке. Только спустя время он стал себя плохо чувствовать.

Ребенка отвезли в больницу, где он провел неделю. Медики диагностировали у него сотрясение мозга.

Мать написала заявление. Сейчас сотрудники правоохранительных органов расследует происшествие, выясняя обстоятельства и причины такого агрессивного поведения взрослого на детской площадке.

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#происшествие
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#мужчина
#медики
#мальчик
#избиение
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Мэра Елизово Гаглоишвили подозревают в пьяной драке на базе отдыха
22 декабря 2023, 15:42

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Мэра города Елизово, который находится в Камчатском крае, Артема Гаглоишвили подозревают в пьяной драке с туристами на базе отдыха, об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
По информации СМИ, видеоролик был записан в июле 2023 года, однако, достоянием общественности он стал только сейчас.

Сообщается, что мужчина на видео, которого называют «Тёма», сильно перепил и начал доставать как отдыхающих, так и сопровождающих их гидов. Его попытались отправить спать, однако, «Тёме» эта идея не понравилась и он накинулся на сидящих рядом с ним людей с кулаками.

«Местные считают, что агрессор — бывший депутат-единоросс, 39-летний Артём Гаглошвили, которого 30 ноября избрали главой города. То же самое утверждает общественник Алексей Николаев, который обнародовал кадры», - прокомментировали ситуацию журналисты.

Отмечается, что в настоящий момент Гаглошвили находится в отпуске, звонки он не принимает, администрация города отвечать на вопросы также отказывается.

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#депутат
#камчатка
#драка
#мэр
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«Вся лестница была в крови»: Чудом выжившие рассказали об ужасах расстрела в Праге
Свидетели стрельбы в Праге рассказали о панике людей во время нападения
22 декабря 2023, 15:29

Фото: istock / Vitalii Puzankov

Свидетели рассказала о страхи и панике, которые охватили Прагу из-за стрельбы в здании Карлова университета. Очевидцы рассказали про моменты паники, бегство людей и первой реакции на трагедию, в которой погибли 14 человек, а 25 получили ранения. Об этом пишет «Лента.ру».

Вечером 21 декабря в Праге 24-летний студент Давид Козак начал стрелять в здании философского факультета Карлова университета.

Гражданин Греции, Антонис Ангелидис, рассказал, как они с женой проезжали мимо места стрельбы. Ангелидис сказал, что с самого начала было понятно, что случилось что-то серьезное, ведь он услышал звук сирены скорой помощи.

Иво Хавранек, который также застал стрельбу, рассказал про хаос и панику. Он заявил, что студенты и педагоги выбегали из помещения, а сам он стоял шокированный происходящим. Сначала он не понял, что происходит, но потом заметил силовиков в боевом снаряжении.

Владелец ресторана, Аарон Гюнсберг, сначала подумала, что их атакует ХАМАС и выбежал из заведения. Его дочь, студентка университета, была на занятиях в момент инцидента. Он отметил, что переживал за ее безопасность, но с ней все было в порядке.

Профессор университета, Сергей Медведев*, рассказала, как силовики ворвались в здание, после чего студенты спрятались в ожидании инструкций.

«Суть в том, что все студенты, которые со мной были, они в безопасности. Мы вышли. Но, конечно, ужасно, что (..) вся лестница была в крови», — рассказал профессор.

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*признан в России иноагентом
#студенты
#здание
#педагоги
#стрельба
#чехия
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Рэпер Vasio, принявший участие в вечеринке Ивлеевой, арестован на 15 суток
22 декабря 2023, 15:29

Фото: iStock/Rawf8

Принявший участие в вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой рэпер Vasio (Николай Васильев) арестован на 15 суток, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

Гвоздём программы стал рэпер Vasio, пришедший на вечеринку в одном носке на причинном месте. Больше никакой одежды исполнитель на себя надевать не стал.

Как сообщает Baza, Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте эпатажного рэпера на 15 суток.

Напомним, вчера депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителе главных каналов вырезать из эфира всех звёзд, засветившихся на вечеринке.

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#суд
#праздник
#шоу
#москва
#арест
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