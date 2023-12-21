Депутат Гусев предложил вырезать из эфира телеканалов гостей вечеринки Ивлеевой

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Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил вырезать из эфира главных телеканалов участников «голой вечеринки», которую организовала популярная блогерша Анастасия Ивлеева, письмо Гусева публикует Telegram-канал Baza.
Напомним, 20 декабря в столичном клубе MUTABOR состоялось торжество, которое СМИ успели окрестить «голой вечеринкой», поскольку практически все её гости предстали перед камерами практически в неглиже. Среди звёзд, посетивших праздник Ивлеевой, замечены такие громкие имена как: Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган и мать четырёх его детей Оксана Самойлова, Глюкоза, Алёна Водонаева и многие другие.
Письмо депутат отослал руководителям «Первого канала», «ВГТРК» и «НТВ». Он призвал вырезать из эфира засветившихся на вечеринке звёзд, а если сделать этого не получится, то использовать замену изображения и голоса.
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«Своим вульгарным поведением артисты встречают Новый 2024 год, объявленный нашим Президентом В. В. Путиным Годом семьи», - пишет Гусев в своём письме.
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Евгения Парфентьева