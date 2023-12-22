Рэпер Vasio, принявший участие в вечеринке Ивлеевой, арестован на 15 суток

Фото: iStock/Rawf8
Принявший участие в вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой рэпер Vasio (Николай Васильев) арестован на 15 суток, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».
Гвоздём программы стал рэпер Vasio, пришедший на вечеринку в одном носке на причинном месте. Больше никакой одежды исполнитель на себя надевать не стал.
Как сообщает Baza, Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте эпатажного рэпера на 15 суток.
Напомним, вчера депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителе главных каналов вырезать из эфира всех звёзд, засветившихся на вечеринке.
Читайте также:
Депутат Гусев предложил вырезать из эфира телеканалов гостей вечеринки Ивлеевой
Полиция нагрянула в клуб «Мутабор» после «голой» вечеринки Ивлеевой
Ивлееву проверит налоговая, после демонстрации украшения за 23 миллиона рублей
Гвоздём программы стал рэпер Vasio, пришедший на вечеринку в одном носке на причинном месте. Больше никакой одежды исполнитель на себя надевать не стал.
Напомним, вчера депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителе главных каналов вырезать из эфира всех звёзд, засветившихся на вечеринке.
Читайте также:
Депутат Гусев предложил вырезать из эфира телеканалов гостей вечеринки Ивлеевой
Полиция нагрянула в клуб «Мутабор» после «голой» вечеринки Ивлеевой
Ивлееву проверит налоговая, после демонстрации украшения за 23 миллиона рублей
Евгения Парфентьева