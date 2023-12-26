Двоих жителей Волгоградской области задержали за выполнение заданий СБУ

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В Волгоградской области задержали двух местных жителей за выполнение заданий Службы безопасности Украины. Об этом информирует телеграм-канала SHOT.
По данным канала, за каждое задание они получали 0,0038 биткоина.
Задержанные — 18-летний Андрей и 19-летний Евгений. Оба безработные и нигде не учатся. 15 декабря парни подожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2 в Камышинском районе Волгоградской области. 21 декабря неподалеку от этого места они сожгли релейный шкаф. Отмечается, что пострадавших и задержек поездов не было.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога» УК РФ. Парням грозит до 5 лет заключения.
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