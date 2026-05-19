Двух участниц популярного реалити-шоу изнасиловали на съемках
Две участницы британского реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (Married at First Sight) на канале Channel 4 заявили, что экранные мужья изнасиловали их на съемках. Еще одна женщина стала жертвой сексуальных домогательств со стороны партнера.
Об этом говорится в документальном фильме «Темная сторона шоу «Женаты с первого взгляда» (The Dark Side of Married at First Sight), который выходил на канале BBC One, пишет газета The Sun. Проект представляет собой социальный эксперимент, в котором незнакомцы заключают брак перед камерой.
Имена пострадавших не называются. Представители Channel 4, узнав об этих обвинениях, заявили, что канал заботится о благополучии участников. Они также пообещали выступить с заявлением по этому поводу в ближайшее время.
