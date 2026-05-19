Минимум два человека погибли при стрельбе на юге Испании
По меньшей мере два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в Испании. Об этом сообщило агентство EFE.
Трагедия произошла поздним вечером 18 мая в муниципалитете Эль-Эхидо в провинции Альмерия. Среди раненых оказались двое детей. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
По данным агентства Reuters, подозреваемого задержали. Не исключается, что он может приходиться родственником всем или части погибших и пострадавших. После содеянного мужчина попытался скрыться.
Гражданская гвардия Испании продолжает расследование, говорится в статье газеты El Pais.
Ранее сообщалось, что как минимум один человек стал жертвой стрельбы около мечети в Сан-Диего (США, штат Калифорния).
Читайте также: