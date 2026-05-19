Достижения.рф

Минимум два человека погибли при стрельбе на юге Испании

Фото: iStock/Marta fernandez

По меньшей мере два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в Испании. Об этом сообщило агентство EFE.



Трагедия произошла поздним вечером 18 мая в муниципалитете Эль-Эхидо в провинции Альмерия. Среди раненых оказались двое детей. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным агентства Reuters, подозреваемого задержали. Не исключается, что он может приходиться родственником всем или части погибших и пострадавших. После содеянного мужчина попытался скрыться.

Гражданская гвардия Испании продолжает расследование, говорится в статье газеты El Pais.

Ранее сообщалось, что как минимум один человек стал жертвой стрельбы около мечети в Сан-Диего (США, штат Калифорния).

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0