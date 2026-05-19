Известный бодибилдер-миллионер умер на глазах родственников
В Индии в возрасте 38 лет скоропостижно скончался известный бодибилдер и успешный предприниматель Пратик Ядав. Спортсмен умер от тромбоэмболии лёгочной артерии, сообщает Need To Know.
Утром 13 мая Ядаву из Лакхнау стало плохо на глазах у родных. Его экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Выяснилось, что последние пять лет миллионер тайно лечился от гипертонии и нарушений свёртываемости крови.
За несколько дней до трагедии он уже попадал в реанимацию, но покинул клинику вопреки рекомендациям медиков. Также незадолго до приступа у него зафиксировали шесть необъяснимых травм рук и груди.
Пратик Ядав — сын лидера социалистической партии Самаджвади Мулаяма Сингха Ядава, однако политика его не интересовала. Он посвятил себя спорту, вёл популярный блог с советами для начинающих атлетов и построил состояние на фитнес-бизнесе, основав сети клубов Iron Core Fit и The Fitness Planet с премиальным оборудованием и абонементами. У него остались жена и двое детей.