Единственный выживший в авиакатастрофе с 241 погибшим о своём состоянии: «Всё стало очень сложно»

05 ноября 2025, 18:59

Baza: единственный выживший в крушении Air India рассказал о своём состоянии

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Вишвашкумар Рамеш, единственный выживший в авиакатастрофе Air India, где погиб 241 человек, рассказал о тяжёлых последствиях трагедии. О мужчине узнал весь мир после того, как он самостоятельно выбрался из-под обломков самолёта в июне.





Рамеш назвал своё спасение чудом, но в авиакатастрофе он потерял младшего брата, который сидел всего в нескольких местах от него. По возвращении в Лестер ему диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство – теперь он почти не разговаривает с женой и сыном, предпочитая оставаться один.





«Для меня после этого происшествия всё стало очень сложно. Я больше ни с кем не разговариваю и не могу много говорить. Я думаю об этом всю ночь, и я страдаю морально. Каждый день – это боль для всей семьи», – поделился мужчина, слова которого приводит Telegram-канал Baza.