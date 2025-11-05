Единственный выживший в авиакатастрофе с 241 погибшим о своём состоянии: «Всё стало очень сложно»
Baza: единственный выживший в крушении Air India рассказал о своём состоянии
Вишвашкумар Рамеш, единственный выживший в авиакатастрофе Air India, где погиб 241 человек, рассказал о тяжёлых последствиях трагедии. О мужчине узнал весь мир после того, как он самостоятельно выбрался из-под обломков самолёта в июне.
Рамеш назвал своё спасение чудом, но в авиакатастрофе он потерял младшего брата, который сидел всего в нескольких местах от него. По возвращении в Лестер ему диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство – теперь он почти не разговаривает с женой и сыном, предпочитая оставаться один.
«Для меня после этого происшествия всё стало очень сложно. Я больше ни с кем не разговариваю и не могу много говорить. Я думаю об этом всю ночь, и я страдаю морально. Каждый день – это боль для всей семьи», – поделился мужчина, слова которого приводит Telegram-канал Baza.
Последствия полученных при крушении травм не дают ему работать и водить машину. Авиакомпания выплатила пострадавшему около 30 тысяч долларов, но Рамеш считает эту сумму недостаточной: семейный рыбный бизнес, который он вёл с братом, безвозвратно разрушен.
Трагедия оставила неизгладимый след как на физическом, так и на эмоциональном состоянии выжившего, напоминая о высокой цене человеческой жизни.