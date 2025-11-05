Три человека погибли при крушении авиалайнера в США
Грузовой самолет компании UPS рухнул при взлете в Кентукки, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир.
По информации властей, на борту воздушного судна не находилось опасных грузов, что позволило избежать дополнительных рисков при ликвидации последствий происшествия. Помимо трех погибших, 11 человек получили травмы различной степени тяжести.
Спасательные службы продолжают работу на месте крушения в аэропорту имени Мухаммеда Али. Точное количество пострадавших и обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются.
Ранее в Сети распространили кадры с места падения грузового авиалайнера. В связи с происшествием местные власти ввели режим укрытия в радиусе пяти миль от аэропорта.
Читайте также: