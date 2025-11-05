Три человека погибли при крушении авиалайнера в США

05 ноября 2025, 04:16

Минимум три человека погибли в результате авиакатастрофы в США

Фото: istockphoto / MattGush

Грузовой самолет компании UPS рухнул при взлете в Кентукки, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир.