Россиянка упала в обморок в аэропорту Антальи после конфликта из-за размеров ручной клади

04 ноября 2025, 10:54

Пассажирке «Победы» стало плохо в аэропорту Антальи после конфликта из-за багажа

Фото: iStock/Ralf Geithe

В аэропорту турецкой Антальи пассажирке авиакомпании «Победа» стало плохо после конфликта с сотрудниками авиагавани из-за размеров ручной клади. Женщина потеряла сознание прямо в «рукаве», ведущем к самолёту, передаёт Telegram-канал Baza.