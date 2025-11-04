Россиянка упала в обморок в аэропорту Антальи после конфликта из-за размеров ручной клади
В аэропорту турецкой Антальи пассажирке авиакомпании «Победа» стало плохо после конфликта с сотрудниками авиагавани из-за размеров ручной клади. Женщина потеряла сознание прямо в «рукаве», ведущем к самолёту, передаёт Telegram-канал Baza.
По данным очевидцев, женщина прошла все предполётные процедуры и направлялась к трапу, когда сотрудник аэропорта вновь потребовал проверить её сумку в калибраторе. Вещи не помещались в ограничитель. Пассажирка, которая была последней в очереди на посадку, начала нервничать и жаловаться на боли в сердце, умоляя разрешить пройти на борт.
На ломаном русском женщине объяснили, что с таким объёмом вещей подняться в самолёт невозможно, поскольку остальные пассажиры уже прошли. Тогда она стала поспешно разбирать сумку и выкладывать вещи. После нескольких минут суеты и криков женщину всё же пропустили в рукав, где она рухнула на пол.
К пассажирке сразу подбежал техперсонал аэропорта. Ей оказали первую помощь, помогли подняться, после чего женщина заявила, что чувствует себя лучше и готова продолжить полёт.
Самолёт вылетел в Москву с задержкой примерно на полчаса. Представители авиакомпании пока не комментировали произошедшее.
