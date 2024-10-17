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Экс-директора банка «ФК Открытие» объявили в международный розыск

Экс-директора банка «ФК Открытие» Ромаева объявили в международный розыск
17 октября 2024, 19:44
Фото: istock/Prathaan

Фото: istock/Prathaan

Правоохранительные органы объявили в международный розыск Дмитрия Ромаева, бывшего главу банка «ФК Открытие». Ему предъявили обвинение в крупной растрате.
«Ромаев разыскивается по делу о растрате по статье 160 УК РФ, часть 4», — цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС.

Также следствие просит заочно арестовать Ромаева по делу о растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору.


«Ходатайство о заочном аресте Ромаева направлено в Мещанский суд Москвы. Ему инкриминируют часть 4 статьи 160 УК РФ», — сообщили в органах.

Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Известно, что Дмитрий Ромаев возглавлял правление банка с 2013 по 2015 год. До 2017 года входил в совет директоров «Открытие холдинга». После ухода из банка он занимался частными инвестициями и промышленными проектами.

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#следствие
#рф
#розыск
Видео горящей фуры с фейерверками опубликовали в Амурской области
Фура с фейерверками загорелась возле АЗС в Амурской области и попала на видео
17 октября 2024, 20:02

Фото: istock/TheaDesign

Видео ДТП аварии грузовика с фейерверками опубликовали в Амурской области. Там произошла авария, в результате которой загорелась фура с фейерверками. Все случилось на трассе рядом с автозаправочной станции (АЗС). Ролик с разлетающимся на месте ДТП салютом опубликовали в соцсетях местные паблики вечером 17 октября.
ЧП произошло в селе Возжаевка Белогорского района. В большегруз врезался легковой автомобиль, из-за чего фура упала на бок. В результате находящиеся в грузовой машине салюты сдетонировали.



На кадрах видно ночную дорогу, на которой беспрерывно взрываются фейерверки. Все происходило возле автозаправки. По данным местных СМИ, этом пожарным удалось ликвидировать возгорание до того, как огонь перекинулся на АЗС. По предварительным данным обошлось без пострадавших.

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#чп
#возгорание
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#дтп
#фейерверк
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Чужие кресты и тела в пакетах: одиноких россиян хоронили в ямах без гробов и в сидячем положении
Ритуальное агентство хоронило одиноких стариков без гробов и в сидячем положении
17 октября 2024, 19:47

Фото: iStock/David_Bokuchava

В Мурманской области ритуальное агентство хоронило одиноких стариков в ямах без гробов и в сидячем положении. Об этом сообщает издание NEWS.ru в своём Telegram-канале.
Отмечается, что так поступали с постояльцами одного из домов престарелых в Кандалакше. Скончавшихся пенсионеров хоронили в чёрных мешках, без гробов и в сидячем положении. После на могилы ставили чужие кресты, на которых видны следы оторванных табличек.

Отмечается, что ритуальное агентство из Кандалакши, как выяснилось, «в целях экономии» перевозило тела в одном гробу, после чего выкапывало могилы глубиной всего полметра.

Узнав о таком отношении к усопшим, общественники из «Народного фронта» обратились в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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#похороны
#пенсионеры
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#мошенничество
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Собаке отрезали язык на груминге в Сергиевом Посаде
17 октября 2024, 17:41

Фото: iStock/STOWEN SETO

Собаке отстригли язык во время груминга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.
Отмечается, что инцидент произошёл в понедельник в салоне Dolce Vita в Сергиевом Посаде. Хозяйке вернули питомца с оформленной стрижкой, но отстриженным языком. Директор салона заявила, что это произошло случайно, мол собака дёрнулась во время процедуры. При этом деньги за услугу с хозяйки всё же потребовали.

После произошедшего собачка ещё целые сутки пребывала в состоянии сильнейшего стресса и плохо себя чувствовала. К ветеринару хозяйка пока решила не обращаться, чтобы не напугать питомца ещё сильнее. Но и так понятно, что восстановить язык не удастся.

Когда девушка публично заявила о случившемся, опубликовала посты в соцсетях, директор салона принесла извинения и пожелала скорейшего выздоровления животному. Также хозяйке всё-таки вернули деньги за услугу. Она также заявила, что не будет привлекать салон к ответственности, поскольку это уже никак не поможет её собаке.

С мастером, который случайно отрезал часть языка животного, провели беседу. Такой инцидент первый в практике работника.

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Ростовские школьники записали видео с унижением учительницы
Ростовские школьники унизили позвавшую их на урок учительницу и сняли на видео
17 октября 2024, 17:18

Фото: istock/Motortion

Ученики 8-го класса из Шолоховского района Ростовской области оскорбили учительницу, которая позвала их на урок, и записали это на видео. Запись с унижением педагога появилось в Telegram-канале Don Mash.
На кадрах видно, как прогуливающие уроки восьмиклассники издеваются над учительницей. Они отпускают в адрес женщины шутки с сексуальным подтекстом и не реагируют на ее попытки успокоить детей. Женщина безуспешно пытается оправить школьников за парты и грозится поговорить с родителями.
«Будешь у меня сосать», — отвечают дети женщине-педагогу.

Видео с оскорблениями быстро распространилось в соцсетях. Местные органы образования и полиция уже обратили внимание на этот инцидент. Сейчас они проверяют родителей и педагогов общеобразовательной школы.

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#полиция
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#уроки
#инцидент
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Использовал пульт: подробности секс-наказания P. Diddy американки, обвинившей его в смерти 2Pac
17 октября 2024, 16:13

Фото: соцсети П. Дидди

Все больше имен фигурирует в деле скандального продюсера P.Diddy, обвиняемого в организации оргий, проституции и торговле людьми. Так, американка Эшли Пэрэм заявляет, что рэпер изнасиловал ее в присутствии других мужчин. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Обвинения в убийстве


Американка Эшли Пэрэм утверждает, что рэпер Шон Комбс, более известный как P.Diddy, изнасиловал ее в отместку за слова о его предполагаемом участии в убийстве рэпера 2Pac (Тупака Шакура). Об этом сообщает The New York Post, ссылаясь на текст судебного иска. По информации издания, это преступление произошло в марте 2018 года. Пэрэм рассказала, что в то время встретила в баре молодого человека, который заявил, что является другом Комбса и хочет её с ним познакомить. Он стремился произвести на неё впечатление.

Однако девушке не понравилось такое предложение, так как она была уверена, что именно Комбс причастен к убийству Тупака Шакура. Это дошло до P.Diddy, и он, узнав о не самых приятных комментариях Эшли, решил ей отомстить.
Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?
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Изнасилование группой


Знакомый, с которым Пэрэм встретилась в баре, пригласил ее домой, где их уже ждал Комбс. По словам девушки, последний жестоко изнасиловал ее, применив телевизионный пульт, а затем подобными действиями занимались еще несколько человек. Кроме того, пострадавшую принудили проглотить некую таблетку.

Согласно судебным материалам, Пэрэм требует от Комбса и его сообщников возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов. Пострадавшая настаивает на проведении разбирательства с участием присяжных.

Фото: соцсети П. Дидди/рэпер в окружении участников скандальной «Белой вечеринки»

Что известно о деле P. Diddy


Рэпер был задержан 17 сентября в номере отеля. Ему предъявили обвинения в рэкете, секс-торговле и сутенерстве. Согласно версии следствия, Комбс использовал принуждение и угрозы, заставляя женщин и близких ему людей удовлетворять свои сексуальные потребности. Затем он занимался уничтожением улик, чтобы избежать негативного внимания.

Прокуроры утверждают, что P. Diddy использовал свою бизнес-империю, в частности, звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для транспортировки мужчин и женщин в секс-индустрию на мероприятия, называемые «Freak Offs».

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Расстрелявший участника СВО в Подмосковье мог быть не один
Убивший участника СВО в Подмосковье мог быть с сообщником
17 октября 2024, 16:04

Фото: iStock/nixki

Убивший участника СВО в Подмосковье мог быть не один, неподалёку от места преступления его мог ожидать автомобиль. Об этом правоохранительные органы сообщили ТАСС.
Отмечается, что у киллера мог быть сообщник, который поджидал его на машине вблизи с местом убийства.

Ранее следователям удалось установить, что злоумышленник произвёл не менее девяти выстрелов, стоя на грунтовой дороге в районе деревни Меленки в Солнечногорском районе. Он открыл огонь по боковому окну автомобиля со стороны водителя, которым являлся полковник, участник СВО. В мужчину попало не менее шести пуль, от чего он скончался на месте. После совершения убийства преступник скрылся.

В настоящее время следователи отрабатывают несколько версий случившегося в среду.

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#ск рф
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«Маленькая дрянь»: вдова «заказала» 8-летнюю дочь любовницы мужа, чтобы не лишиться наследства, подробности
17 октября 2024, 15:20

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

В 2021 году в Туве произошло резонансное преступление. 61-летняя женщина решила организовать убийство маленькой дочери своего покойного мужа. Оказалось, что школьница не просто была первоочередной наследницей, но и рожденным от любовницы ребенком. Подробности – в материале «Радио 1».

Измена мужа


61-летние Ирина и Григорий прожили в браке много лет, однако совместными детьми так и не обзавелись. При этом оказалось, что Григорий все-таки успел стать отцом, но в тайне от жены. Ирина об измене узнала, однако нашла в себе силы простить неверного супруга и сохранить семью. Григорий к внебрачной дочери сильно прикипел. Периодически навещал бывшую любовницу, платил алименты и принимал участие в воспитании ребенка.


Внезапная смерть и борьба за наследство


Беда настигла семью внезапно. В один момент у Григория случился инсульт. Он упал на улице, и хоть проходящие мимо люди успели вызвать скорую помощь, врачи оказались бессильны. У безработной вдовы остались лишь небольшие сбережения. Квартира, в которой они жили, не считалась совместно нажитым имуществом и принадлежала исключительно Георгию.

У него также была еще одна однокомнатная квартира в Шушенском, доставшаяся от родственников, которую они временно сдавали. По законам, все это переходило к девочке как наследнице первой очереди. Оспаривать такие права было практически бессмысленно, констатировали юристы.

«Вот тогда и возникла у Ирины идея избавиться от девочки. Она постоянно ей мешала», – рассказывали соседи.
По словам знакомых семьи, женщина еще при жизни мужа позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес девочки. Она называла ее «маленькой дрянью» и «ненужным выродком».


Фото: iStock/yacobchuk

Заказное убийство


Чтобы единолично завладеть двумя квартирами, принадлежавшими её покойному мужу, Ирина решила избавиться от первоочередной наследницы. Женщина предлагала за убийство 180 тысяч рублей. Вскоре на предложение откликнулся некий Иван, который на самом деле был сотрудником уголовного розыска МВД по Республике Тыва. Под наблюдением полиции состоялась встреча между заказчицей и исполнителем в её квартире, где она передала ему 10 тысяч рублей в качестве предоплаты.

Ирина рассказала «киллеру», как девочка добирается из школы домой, поскольку семьи жили по соседству. Она указала, в какое время девочка будет ждать автобус: это было наиболее подходящее время и место для преступления. Ирина не подозревала, что девочку и её маму уже заранее предупредили сотрудники полиции. На следующий день Ирине предоставили фото «мертвого» ребёнка, лежащего на снегу. Получив оставшиеся 170 000, «киллер» закончил свою часть дела. Тем временем в квартиру вломились оперативники, которые ждали за дверью.

Следственный комитет России по Республике Тыва инициировал уголовное дело в отношении 61-летней гражданки Кызыла.

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Полиция заинтересовалась школьником, предложившим секс пожилой учительнице
17 октября 2024, 15:18

Фото: iStock/Dzurag

Правоохранительные органы заинтересовались актами издевательств школьников над пожилой учительницей в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл в школе в Шолоховском районе. Школьники остановили учительницу на улице и начали приставать к ней попутно записывая происходящее на видео. Перед этим она сделала им замечание за систематические прогулы.

На видео один из неадекватных подростков издевательски предлагал пожилому педагогу секс, а также интересовался, бреет ли она половые органы. Кадры слили в интернет, после чего на них обратили внимание в полиции.

Директор школы сообщила об организации двух проверок – на уровне школы и полицейскими. За произошедшее наказание могут понести не только сами подростки, но и их родители, и классный руководитель за плохое воспитание.

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Выстрелов было больше: СК РФ представил новые подробности дела о расстреле участника СВО

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#ростовская область
#полиция
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#секс
#школы
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Выстрелов было больше: СК РФ представил новые подробности дела о расстреле участника СВО
СК: не менее девяти раз выстрелили в участника СВО, убитого в Подмосковье
17 октября 2024, 15:05

Фото: iStock/SolidMaks

В убитого в Подмосковье участника СВО выстрелили не менее девяти раз. Новые подробности дела представила пресс-служба Следственного комитета России.
Удалось установить, что выстрелы совершались неизвестным, который стоял на грунтовой дороге около деревни Меленки Солнечногорского района. В общей сложности преступник произвёл не менее девяти выстрелов в боковое стекло со стороны водителя.

Отмечается, что непосредственно в военного попали не менее шести пуль. От полученных ранений он скончался на месте. После этого киллер скрылся с места преступления.

Расследование дела продолжается, отметили в СК РФ.

Накануне стало известно об убийстве полковника, участника СВО, который прибыл неделю назад домой. В момент стрельбы он сидел в автомобиле, после его смерти машина продолжила самостоятельное движение, пока не упёрлась в забор дома.

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