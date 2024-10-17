Экс-директора банка «ФК Открытие» объявили в международный розыск

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Правоохранительные органы объявили в международный розыск Дмитрия Ромаева, бывшего главу банка «ФК Открытие». Ему предъявили обвинение в крупной растрате.
«Ромаев разыскивается по делу о растрате по статье 160 УК РФ, часть 4», — цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС.
Также следствие просит заочно арестовать Ромаева по делу о растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
«Ходатайство о заочном аресте Ромаева направлено в Мещанский суд Москвы. Ему инкриминируют часть 4 статьи 160 УК РФ», — сообщили в органах.
Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы.
Известно, что Дмитрий Ромаев возглавлял правление банка с 2013 по 2015 год. До 2017 года входил в совет директоров «Открытие холдинга». После ухода из банка он занимался частными инвестициями и промышленными проектами.
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