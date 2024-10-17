Школьнику из Омска грозит пожизненное за госизмену

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Сотрудники правоохранительных органов начали расследование против 18-летнего ученика 11 класса из Омска. Школьника подозревают в государственной измене.
По информации следствия, старшеклассник управлял несколькими украинскими Telegram-каналами, где пропагандировал идеологию и деятельность террористических организаций.
Кроме того, школьник собирал деньги для поддержки ВСУ и переводил их на счета террористов. В квартире задержанного провели обыски. Дело против омича возбудили по статье 275 УК РФ — «Государственная измена». Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.
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«Задержанный публично призывал пользователей к насилию в отношении патриотически настроенных граждан России», — цитирует официального представителя УФСБ по Омской области Ирину Руснак Российская газета.
Кроме того, школьник собирал деньги для поддержки ВСУ и переводил их на счета террористов. В квартире задержанного провели обыски. Дело против омича возбудили по статье 275 УК РФ — «Государственная измена». Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.
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Лия Мурадьян