Бывшая любовница украла 5 млн у участника СВО, пока тот был в больнице

Видео: УМВД по Нижегородской области
В Нижегородской области женщина украла 5 миллионов рублей у участника СВО. Нижегородские полицейские уже арестовали подозреваемую, сообщает УМВД по региону.
46-летний мужчина обратился в отдел полиции и сообщил о пропаже денег со своего счета. После оперативной работы сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнюю женщину из Кстовского района, которая уже имеет судимости за преступления против личности. Она во всем созналась.
По данным полиции, бывшая любовница пользовалась банковской картой участника СВО с декабря 2023 по октябрь 2024 года. Когда он попал в больницу, женщина перестала с ним общаться, но продолжала тратить деньги со счета без его ведома. В итоге потратила 5 миллионов рублей.
По инциденту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Следователь попросил суд поместить подозреваемую под стражу.
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По данным полиции, бывшая любовница пользовалась банковской картой участника СВО с декабря 2023 по октябрь 2024 года. Когда он попал в больницу, женщина перестала с ним общаться, но продолжала тратить деньги со счета без его ведома. В итоге потратила 5 миллионов рублей.
По инциденту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Следователь попросил суд поместить подозреваемую под стражу.
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Лия Мурадьян