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Экс-директору холдинга Собчак «Осторожно медиа» Суханову вынесли приговор

Хамовнический суд дал 7,5 лет колонии экс-директору холдинга Собчак Суханову
12 февраля 2024, 12:37
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В Москве Хамовнический суд приговорил бывшего коммерческого директора холдинга Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кирилла Суханова к 7,5 лет колонии за вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости.
«Назначить наказание Суханову Кириллу Николаевичу 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует корреспондент агентства слова судьи Андрея Лутова.

Отмечается, что главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту — Кузьмин) и Тимур Бигаев получили по 7 лет колонии.


Прокурор запрашивал для Суханова 8 лет колонии, для других двух фигурантов - по 7,5 лет соответственно.

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#дело
#наказание
#суд
#москва
#ксения собчак
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Похититель сосок обокрал пятерых младенцев и объяснил это желанием успокоиться
Daily Mirror: в Британии бездомный украл пять сосок у малышей, чтобы успокоится
12 февраля 2024, 12:52

Фото: istock / Osobystist

В Великобритании бездомный мужчин украл у пятерых младенцев соски и объяснил это желанием успокоится. Об этом пишет Daily Mirror.

23-летний Джош Гилдер отнимал соски у малышей в городе Харлоу с февраля по август 2023 года. После кражи он возвращался в свою палатку, где начинал сам сосать ее. При очередной попытке отнять у ребенка его вещь мужчину задержали. В суде его адвокат заявил, что «в младенчестве мужчине никогда не давали соски». Свои поступки бездомный объяснил попытками успокоится.

Вора сосок обвинили в пяти случаях кражи, трех случаях нападения и нарушении общественного порядка. Мужчине назначили 14 месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Италии придумала себе пятерых детей, чтобы получать на них пособия. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#кражи
#август
#адвокат
#великобритания
#дети
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Великобритания сообщила об атаке на судно в Красном море
ВМС Великобритании сообщили об атаке на судно у берегов йеменского порта Моха
12 февраля 2024, 12:40

Фото: istock / Mltz

ВМС Великобритании сообщили об атаке хуситов на корабль районе города Моха в Йемене. Об этом информирует Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) на своей странице в соцсети X.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях на юге от Мохи, Йемен. Капитан сообщает, что его судно было атаковано двумя ракетами в Красном море», — сообщается в публикации.
До этого представители движения хуситов заявляли об атаках со стороны Соединенных Штатов и Великобритании ​по территории около города Ходейда в Йемене.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по Рафаху, больше 100 человек погибли, 230 ранены. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#соцсети
#море
#судно
#корабль
#хуситы
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В Новосибирске многодетная вдова 20 лет не может переехать в квартиру из подвала
12 февраля 2024, 11:58

Фото: istock / Aleksandr Zyablitskiy

В Новосибирске вдова с пятью детьми на протяжении 20 лет живет жила в полуподвале общежития. Жилплощадь с нормальными условиям администрация ей не выдавала. Об этом сообщает местное издание НГС.

С 90-х она живет в 15-метровой комнате на цокольном этаже четырехэтажной коммунальной квартиры. Это помещение получил ее дядя от завода. В 2004 году он скончался, а в 2018 году умер муж сибирячки. За два десятка лет в таких условиях сын женщины заболел бронхиальной астмой и два раза попадал в реанимацию.

Отнять единственное жилье у многодетной матери не позволил суд. А добиться улучшения условия жизни не удалось ни с помощью депутата заксобрания, ни с помощью обращения к администрации. В 2020 женщина донесла проблему президенту. Вопрос переадресовали в мэрию, где ей ответили, что многодетные семьи не имеют право на предоставление жилья вне очереди. Позже там указали, что вдова не вставала в очередь на жилье по соцнайму. С 2023 года семью сняли с соцобслуживания, а повторно сибирячка так и не обратилась.

Женщина с детьми также получила пособие по потере кормильца размере 12,8 тысячи рублей. В 2021 году семейство сняло три комнаты на первом этаже того же дома за 5-6 тысяч рублей в месяц. В подвале осталась жить уже взрослая дочь со своим супругом.

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#суд
#жильё
#женщина
#семьи
#обращения
#многодетные семьи
#дома
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В Подмосковье из незаконного оборота изъяли более 5,5 тонн драгоценных металлов
12 февраля 2024, 11:38

Фото: Istockphoto / Rawf8

В Московской области перекрыли канал незаконного оборота и контрабанды драгметаллов. Оперативники МВД России вместе с сотрудниками ФСБ задержали четверых участников организованной группы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Это проживающие в Московском регионе граждане трёх иностранных государств. Установлено, что злоумышленники незаконно скупали у юридических и физических лиц автомобильные каталитические нейтрализаторы, которые содержат драгоценные металлы. Затем их перерабатывали для контрабандного перемещения через границу», – уточнила Волк.
Видео размещено в телеграм-канале подмосковного главка МВД.

Из незаконного оборота удалось изъять более 5,5 тонн сырья, содержащего платину, палладий и родий, на сумму более 70 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.

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Появились подробности о шизофренике, взорвавшем психолога и росгвардейцев в Элисте

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#мвд
#фсб
#преступление
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#подмосковье
#московская область
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Появились подробности о шизофренике, взорвавшем психолога и росгвардейцев в Элисте
Подорвавший психолога и росгвардейцев шизофреник хранил СВУ у себя на кухне
12 февраля 2024, 10:17

Фото: istock / aerogondo

Шизофреник, взорвавший психолога и росгвардейцев в Элисте, хранил СВУ в кастрюлях и стеклянных банках у себя на кухне. 28-летний Сергей Данилов с детства интересовался химией и сам собрал оба взрывчатых устройства. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

Парень планировал преступление заранее. В день празднования национального праздника весны Цаган Сар он пришел к психологу в центр медиации и образовательных услуг «Альтернатива» обмотанный проводами и со взрывчаткой. Сергей хотел, чтобы психолог Намджил Яманова помогла ему сняться с учёта в психдиспансере, где он состоит с 2016 года. Когда она отказалась, он взорвал устройство.

Также пострадал 37-летний супруг психолога Герман Яманов, который приехал, чтобы её забирать с работы. Пара все еще в тяжёлом состоянии. Сам Данилов скончался, его разорвало на куски.

Когда сотрудники Росгвардии приехали в дом Данилова, находящийся на улице Родниковая, на входе произошёл ещё один взрыв. В результате пострадали три росгвардейца, одному из них оторвало часть ноги.

Местные жители описывают Данилова как тихого и замкнутого человека. После смерти матери три года назад психическое состояние мужчины усугубилось.

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#преступление
#психолог
#дом
#взрыв
#жители
#мужчины
#сотрудники
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Мошенники обманули первого советника Ельцина
Первый советник Ельцина монах Киприан отдал телефонным мошенникам 1,5 млн рублей
12 февраля 2024, 09:49

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Злоумышленники обманули первого советника президента России Бориса Ельцина и героя СССР 66-летнего Валерия Буркова, который принял сан и стал монахом Киприаном. Об этом стало известно Телеграм-каналу Mash.

Буркову позвонили, представившись сотрудником ФСБ. Мошенник убедил его, что данные героев Советского Союза утекли и необходимо немедленно перерасти сбережения на безопасный счет. Монах перевел средство со своего счета обманщиками, после чего по их настоянию еще взял кредит на 1,5 миллиона рублей и передал им.

В ходе очередного телефонного разговора рядом находился сын Буркова, который понял, что его отца обманули. Полиция проводит проверку. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее эксперт объяснила, как «инфоцыгане» заманивают людей на курсы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Свидание с незнакомцем закончилось для россиянки расчленением

В Москве с кишечной инфекцией госпитализировали пятерых учеников школы им. Колмогорова

#полиция
#фсб
#ссср
#сбережения
#мошенники
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В московском аэропорту «Шереметьево» чуть не столкнулись два самолета
Самолет в «Шереметьево» прервал взлет чтобы избежать столкновения
12 февраля 2024, 09:36

Фото: istock / Sitikka

11 февраля самолет, следовавший из аэропорта Шереметьево рейсом Москва — Уфа прервал взлет. Об этом «Радио 1» сообщил источник.

Причиной прерывания взлета ВПП06Ц стало промедление начала разбега после разрешения на взлет и сокращения интервала эшелонирования с заходящим на посадку воздушного судна на параллельную ВПП06П. Самолет самостоятельно освободил воздушно-посадочную полосу. Командир самолет принял решение на последующий вылет.

Эксплуатантом является ООО «Северный Ветер».

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения самолета во Флориде. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Москве с кишечной инфекцией госпитализировали пятерых учеников школы им. Колмогорова

#шереметьево
#самолет
#москва
#радио
#ветер
#уфа
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Участник спецоперации обвинил одноклассников своего сына в травле после урока патриотизма
Под Екатеринбургом вернувшийся с СВО военный обвинил детей в травле его сына
12 февраля 2024, 08:45

Фото: istock / Inside Creative House

В Свердловской области вернувшийся из зоны СВО мужчина заявил, что одноклассники его сына затравили ребенка. Об этом пишет портал E1.ru.

По данным издания, перед обострением конфликта между школьниками военные провел урок о патриотизме. Мужчина рассказал, что один из детей выкинул рюкзак его сына в мусорное ведро. По словам отца, этот мальчик так себя ведем уже не первый год и выражает сомнения по поводу возможного примирения. Он также настаивает на исключении агрессивного ребенка из класса.

«А сейчас пытаются все замять», — заявил он.
Как утверждает директор учебного учреждения, в классе нет буллинга, а в администрации школы пытаются примирить детей. По словам директора, отец ребенка предупредил, «что всех поднимет на уши, чтобы исключить того ребенка из школы». Вернувшегося со спецоперации отца ученика она назвала «мужчиной очень скандальным».

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#школы
#военные
#портал
#отец
#мужчина
#мальчик
#сво
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Израиль нанес удары по Рафаху, больше 100 человек погибли, 230 ранены
Al Mayadeen: количество погибших из-за ударов Израиля по Рафаху выросло до 100
12 февраля 2024, 08:09

Фото: istock / Yuliia Bukovska

Количество погибших в результате удара со стороны ЦАХАЛ по городу Рафах на юге Газы около границы с Египтом выросло до 100 человек, раненых более 230. Большая часть жертв — женщины и дети. Об этом информирует ливанский телеканал Al Mayadeen.

Сейчас атаки завершились, что подтвердили в Армии обороны Израиля. Там же указали, что нападению были подвержены «террористические объекты».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.

Ранее Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор из-за действий в Газе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дети
#женщины
#человек
#израиль
#сектор газа
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