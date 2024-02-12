Экс-директору холдинга Собчак «Осторожно медиа» Суханову вынесли приговор

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В Москве Хамовнический суд приговорил бывшего коммерческого директора холдинга Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кирилла Суханова к 7,5 лет колонии за вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости.
«Назначить наказание Суханову Кириллу Николаевичу 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует корреспондент агентства слова судьи Андрея Лутова.
Отмечается, что главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту — Кузьмин) и Тимур Бигаев получили по 7 лет колонии.
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