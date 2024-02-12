В Подмосковье из незаконного оборота изъяли более 5,5 тонн драгоценных металлов

Видео: пресс-служба МВД РФ
В Московской области перекрыли канал незаконного оборота и контрабанды драгметаллов. Оперативники МВД России вместе с сотрудниками ФСБ задержали четверых участников организованной группы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Это проживающие в Московском регионе граждане трёх иностранных государств. Установлено, что злоумышленники незаконно скупали у юридических и физических лиц автомобильные каталитические нейтрализаторы, которые содержат драгоценные металлы. Затем их перерабатывали для контрабандного перемещения через границу», – уточнила Волк.Видео размещено в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.
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