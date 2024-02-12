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Мошенники обманули первого советника Ельцина

Первый советник Ельцина монах Киприан отдал телефонным мошенникам 1,5 млн рублей
12 февраля 2024, 09:49
Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Злоумышленники обманули первого советника президента России Бориса Ельцина и героя СССР 66-летнего Валерия Буркова, который принял сан и стал монахом Киприаном. Об этом стало известно Телеграм-каналу Mash.

Буркову позвонили, представившись сотрудником ФСБ. Мошенник убедил его, что данные героев Советского Союза утекли и необходимо немедленно перерасти сбережения на безопасный счет. Монах перевел средство со своего счета обманщиками, после чего по их настоянию еще взял кредит на 1,5 миллиона рублей и передал им.

В ходе очередного телефонного разговора рядом находился сын Буркова, который понял, что его отца обманули. Полиция проводит проверку. Сумма ущерба устанавливается.


Ранее эксперт объяснила, как «инфоцыгане» заманивают людей на курсы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#фсб
#ссср
#сбережения
#мошенники
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В московском аэропорту «Шереметьево» чуть не столкнулись два самолета
Самолет в «Шереметьево» прервал взлет чтобы избежать столкновения
12 февраля 2024, 09:36

Фото: istock / Sitikka

11 февраля самолет, следовавший из аэропорта Шереметьево рейсом Москва — Уфа прервал взлет. Об этом «Радио 1» сообщил источник.

Причиной прерывания взлета ВПП06Ц стало промедление начала разбега после разрешения на взлет и сокращения интервала эшелонирования с заходящим на посадку воздушного судна на параллельную ВПП06П. Самолет самостоятельно освободил воздушно-посадочную полосу. Командир самолет принял решение на последующий вылет.

Эксплуатантом является ООО «Северный Ветер».

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения самолета во Флориде. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#шереметьево
#самолет
#москва
#радио
#ветер
#уфа
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Участник спецоперации обвинил одноклассников своего сына в травле после урока патриотизма
Под Екатеринбургом вернувшийся с СВО военный обвинил детей в травле его сына
12 февраля 2024, 08:45

Фото: istock / Inside Creative House

В Свердловской области вернувшийся из зоны СВО мужчина заявил, что одноклассники его сына затравили ребенка. Об этом пишет портал E1.ru.

По данным издания, перед обострением конфликта между школьниками военные провел урок о патриотизме. Мужчина рассказал, что один из детей выкинул рюкзак его сына в мусорное ведро. По словам отца, этот мальчик так себя ведем уже не первый год и выражает сомнения по поводу возможного примирения. Он также настаивает на исключении агрессивного ребенка из класса.

«А сейчас пытаются все замять», — заявил он.
Как утверждает директор учебного учреждения, в классе нет буллинга, а в администрации школы пытаются примирить детей. По словам директора, отец ребенка предупредил, «что всех поднимет на уши, чтобы исключить того ребенка из школы». Вернувшегося со спецоперации отца ученика она назвала «мужчиной очень скандальным».

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#мужчина
#мальчик
#сво
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Израиль нанес удары по Рафаху, больше 100 человек погибли, 230 ранены
Al Mayadeen: количество погибших из-за ударов Израиля по Рафаху выросло до 100
12 февраля 2024, 08:09

Фото: istock / Yuliia Bukovska

Количество погибших в результате удара со стороны ЦАХАЛ по городу Рафах на юге Газы около границы с Египтом выросло до 100 человек, раненых более 230. Большая часть жертв — женщины и дети. Об этом информирует ливанский телеканал Al Mayadeen.

Сейчас атаки завершились, что подтвердили в Армии обороны Израиля. Там же указали, что нападению были подвержены «террористические объекты».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.

Ранее Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор из-за действий в Газе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дети
#женщины
#человек
#израиль
#сектор газа
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На Сахалине 16-летний сноубордист впал в кому из-за столкновения с тренером
12 февраля 2024, 07:28

Фото: istock / Marcin Wiklik

На сахалине юный сноубордист впал в кому после столкновения с тренером на горнолыжном курорте «Горный воздух». Об этом информирует Телеграм-канал «Точка Отсчета».
Столкновение произошло 11 февраля. 16-летний подросток катался по трассе «Запад верх», в том время, как тренер занимался с детьми. Приехавшие работники комплекса нашли юного сноубордиста без сознания.

По предварительным данным, ребенок находится в коме. Представители «Горного воздуха» подтвердили факт инцидента, а с тренера взяли пояснения

До этого сообщалось, что после удаления зуба в частной клинике Саратова ребенок впал в кому. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#работники
#кома
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Стрельбу в церкви в Техасе устроила женщина
Полиция: стрельбу в Техасе открыла женщина, пострадавший ребенок сильно ранен
12 февраля 2024, 03:39

Фото: iStock/Josiah_S

В евангелистской церкви в Лейквуде, Техас, произошла стрельба, инициированная женщиной, передает РИА Новости. Она была нейтрализована полицией.
По словам начальника полиции округа Троя Финнера ребенок, пострадавший в результате, находится в критическом состоянии.

Женщина, о которой говорил Финнер, в возрасте от 30 до 35 лет, вошла в церковь в воскресенье, вооруженная винтовкой, и в сопровождении маленького ребенка, примерно 4-5 лет. Финнер также отметил, что один из присутствующих, 57-летний мужчина, получил ранение в ногу во время инцидента.

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#полиция
#ребёнок
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#мужчина
#ранение
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В Техасе произошла стрельба
В церкви в Техасе произошла стрельба, работают правоохранительные органы
12 февраля 2024, 02:22

Фото: iStock/A_N

Церковь в городе Лайквуд в штате Техас сообщила в своем аккаунте в социальной сети Х о стрельбе, произошедшей в их здании.
«Ситуация с активной стрельбой в городе Лайквуд. Правоохранительные органы на месте происшествия», — говорится в сообщении церкви.
Другие детали происшествия пока отсутствуют.

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#происшествия
#дома
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Глава Пентагона вновь попал в больницу
Главу Пентагона Остина вновь госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем
12 февраля 2024, 01:53

Фото: defense.gov

Главу Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали для осмотра из-за проблем со здоровьем, передает РИА Новости.
«Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем», — говорится в сообщении.
По информации Пентагона, об этом случае были уведомлены заместитель Остина, глава комитета начальников штабов, а также Белый дом и конгресс. Отмечается, что министр продолжает исполнять свои обязанности.

В декабре прошлого года Остин перенес «малоинвазивную» операцию по лечению рака простаты, а с начала нового года две недели провел в больнице из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.

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#дом
#охрана
#министр
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СК возбудил дело после ранения росгвардейцев при взрыве в доме в Элисте
11 февраля 2024, 19:45

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело возбудили по факту ранения троих сотрудников Росгвардии в частном доме в Элисте. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК России по Калмыкии.
Врачи отмечают, что угрозы для жизни росгвардейцев нет. В настоящее время они находятся в реанимации. Для жильцов дома, в котором располагается центр, где взорвалась бомба, открыли пункт временного размещения.

Напомним, в Элисте сработала ещё одно неустановленное взрывное устройство во время обысков у 29-летнего мужчины, которого подозревают во взрыве, произошедшем накануне в центре медиации и образовательных услуг. В результате происшествия трое сотрудников Росгвардии были ранены, их госпитализировали.

Ранее сообщалось о том, что в Элисте неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр медиации и образовательных услуг. Один человек погиб, еще двое пострадали.

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#происшествия
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Свидание с незнакомцем закончилось для россиянки расчленением
Жителя Астрахани подозревают в убийстве женщины на свидании
11 февраля 2024, 18:16

Фото: iStock/AlexLinch

В Астрахани задержан житель области, которого подозревают в расправе над женщиной и в ее дальнейшем расчленении. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Сообщается, что 46-летняя жительница Астрахани пропала еще 5 февраля. О ее исчезновении правоохранительным органам рассказала дочь.

По данным ведомства, погибшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Он пригласил ее к себе домой, но там между ними случилась ссора. Преступник признался полицейским, что уже был судим за убийство. Во время конфликта мужчина ударил жертву ножом в шею, расчленил тело и выбросил его в мусорный бак.

Ранее сообщалось, что 34-летний Адам Монтгомери в 2019 году забил до смерти свою 5-летнюю дочь, а затем расчленил и отнес отрубленные части тела в ресторан, где он работал.

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