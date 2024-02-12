Мошенники обманули первого советника Ельцина

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин
Злоумышленники обманули первого советника президента России Бориса Ельцина и героя СССР 66-летнего Валерия Буркова, который принял сан и стал монахом Киприаном. Об этом стало известно Телеграм-каналу Mash.
Буркову позвонили, представившись сотрудником ФСБ. Мошенник убедил его, что данные героев Советского Союза утекли и необходимо немедленно перерасти сбережения на безопасный счет. Монах перевел средство со своего счета обманщиками, после чего по их настоянию еще взял кредит на 1,5 миллиона рублей и передал им.
В ходе очередного телефонного разговора рядом находился сын Буркова, который понял, что его отца обманули. Полиция проводит проверку. Сумма ущерба устанавливается.
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Алина Юрчак