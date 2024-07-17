Экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского обвиняют во взятках на 100 млн

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Советника аппарата мэра и правительства Москвы по культурному сотрудничеству с новыми субъектами России, бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского подозревают в получении взяток общей суммой в 100 млн рублей. Об этом сообщает СК РФ в своем телеграм-канале. По данным следствия, чиновник помогал различным компаниям получать госконтракты.
«При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей», – пишет следственный комитет.Кибовскому предъявили обвинение в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ). Следователь настаивает на заключении под стражу на время следствия.
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