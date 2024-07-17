Московского чиновника избили стулом на рабочем месте

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Госслужащий из Московской ветеринарной станции был избит стулом прямо на рабочем месте у себя в кабинете. Чиновник пострадал из-за того, что отказался платить подрядчику 800 тысяч рублей за криво уложенный асфальт.
Служащий-хозяйственник заключил госконтракт на прокладку дороги с ООО «Артстрой», передаёт телеграм-канал Mash. Подрядчик уложил 100 метров мягкого асфальта вкривь и вкось. Чиновник за такую халтурно выполненную работу платить отказался, резонно рассудив, что обязательства по договору не выполнены, так как перемещаться по такой дороге весьма затруднительно.
Тогда к нему в офис прибежал разъярённый начальник «Артстроя» 36-летний Артём. Снова получив отказ в оплате, он схватил стул и отлупил им несговорчивого чиновника по голове. Пострадавшему пришлось позже накладывать швы. Офисного громилу задержали, вину свою он полностью признал.
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