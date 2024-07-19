Экс-главу Шатуры заключили под стражу за растрату

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Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему главе подмосковной Шатуры Алексею Артюхину, который обвиняется в растрате бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба управления прокуратуры по Московской области.
Срок стражи установлен до 17 сентября. Уточняется, что обвиняемый свою вину не признает, ему уже было отказано в домашнем аресте.
Чиновника задержали 17 июля по подозрению в растрате бюджетных денег на сумму около 221,5 миллиона рублей. Эта сумма была выделена для возведения водной инфраструктуры в округе.
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Олег Дикий