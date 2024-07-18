Замдиректора ФКР Подмосковья задержали по подозрению в крупном взяточничестве

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Заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича задержали по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Следствие собирается через суд арестовать чиновника, говорится в сообщении.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан Дымнич. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие намерено обратиться в столичный суд с ходатайством об аресте чиновника», – заявил собеседник издания.По данным агентства, факт получения ходатайства также подтвердили и в Тверском суде Москвы, не уточняя других подробностей уголовного дела.
Ранее также сообщалось, что обвиняемого во взяточничестве генерал-лейтенанта Вадима Шамарина отстранили от должности замначальника Генштаба ВС РФ. Отмечалось, что руководителю вменяют получение взятки размером в 36 млн рублей.
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