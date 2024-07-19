Глава МЧС Крыма отправил в отставку своего помощника за езду без прав

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Глава МЧС Крыма Садаклиев уволил помощника, задержанного за езду без прав.
Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев объявил об увольнении своего помощника Ингмара Левчика в своём Telegram-канале. Ранее Левчик был задержан за вождение без прав.
Согласно информации, полученной от источника РИА Новости в министерстве, Левчик был задержан при вождении без прав. В прошлом году его лишили водительского удостоверения.
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«В связи с выявленными фактами, вызвавшими общественный резонанс, было принято решение расторгнуть трудовые отношения с помощником И. Левчиком. Приказ об увольнении уже подписан», — сообщил Садаклиев.
Согласно информации, полученной от источника РИА Новости в министерстве, Левчик был задержан при вождении без прав. В прошлом году его лишили водительского удостоверения.
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Мира Полтева