Экс-губернатора Кировской области Белых освободили от наказания за злоупотребления

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Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых освободили от наказания по делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает ТАСС.
В июле 2021 года в отношении Белых было возбуждено дело о превышении полномочий. Причиной для этого стало неправомерное распределение кредитных денег для АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» в 2015 году, когда Белых занимал пост губернатора региона.
Отмечается, что общий ущерб составил 200 миллионов рублей. Гособвинение требовало выбрать меру наказания в виде 12-летнего лишения свободы. Сам Белых не признал вину в содеянном. Октябрьский суд Кирова рассматривал дело с 5 июля 2022 года, но 26 декабря 2023 года было принято решение закрыть дело.
Кроме того, в 2018 году Пресненский суд Москвы вынес приговор в отношении Никиты Белых в виде отбывания наказания в колонии строгого режима в течение восьми лет и выплаты штрафа в размере 48,2 миллионов рублей. Такие меры приняты после обвинения губернатора во взятках от предпринимателей. Свою вину Белых не признал. Он отбывает наказание в колонии в Рязанской области.
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Отмечается, что общий ущерб составил 200 миллионов рублей. Гособвинение требовало выбрать меру наказания в виде 12-летнего лишения свободы. Сам Белых не признал вину в содеянном. Октябрьский суд Кирова рассматривал дело с 5 июля 2022 года, но 26 декабря 2023 года было принято решение закрыть дело.
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Анастасия Чинкова