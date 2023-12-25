Журналистку Новак арестовали за сотрудничество с иностранной организацией

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В Москве Лефортовский суд до февраля арестовал журналистку из Читы Нику Новак по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что суд решил заключить Новак под стражу до 24 февраля 2024 года (на 1 месяц 30 дней).
Журналистку обвиняют по статье «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Кроме того, в пресс-релизе Ника Новак указывается как «представитель иностранной организации» — однако не указано, какой именно.
Другие подробности в суде приводить не стали из-за секретности дела.
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Журналистку обвиняют по статье «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Кроме того, в пресс-релизе Ника Новак указывается как «представитель иностранной организации» — однако не указано, какой именно.
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Диана Аванесян