Жителя Сахалина осудили на 15 лет за госизмену

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Пресс-служба регионального управления ФСБ России сообщает о вынесении обвинительного приговора жителю Сахалина, рожденному в 1980 году, за приготовление к диверсии и государственную измену, передает РИА Новости.
Суд установил, что мужчина, действуя под руководством спецслужб Украины, готовил диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса острова.
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