Экс-начальница челябинской почты ответит перед судом за кражу лотерейных билетов
В Катав-Ивановске Челябинской области городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против бывшей начальницы отделения почтовой связи «Юрюзань» АО «Почта России».
Как сообщили в региональном управлении надзорного ведомства, женщине инкриминируется «Присвоение и растрата». Уголовное дело возбудили по требованию прокурора после изучения материалов об отказе в расследовании по факту хищения товарно-материальных ценностей.
Следствие установило, что обвиняемая, находясь на рабочем месте, похитила лотерейные билеты, предназначенные для продажи гражданам, на общую сумму 11 тысяч рублей. В дальнейшем она самостоятельно провела их розыгрыш.
Материалы дела передали в городской суд для рассмотрения по существу.
