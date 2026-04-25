Балконы многоэтажки загорелись на улице Милашенкова в Москве
Пожар в многоэтажке произошел на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС.
По данным ведомства, загорелись балконы 11-го и 12-го этажей жилого дома на улице Милашенкова. Сначала огонь охватил личные вещи на балконе одной из квартир, после чего перекинулся на соседний этаж.
Спасатели вывели из горящей квартиры одного человека, после чего передали его медикам. Еще около 25 жильцов эвакуировались самостоятельно. Возгорание локализовали на площади 13 квадратных метров, позже пожар полностью потушили.
Ранее сообщалось, что четыре человека, включая двоих детей, погибли при пожаре на улице Пионерской в Благовещенске. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту происшествия.
Читайте также: