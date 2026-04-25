Пьяный россиянин выбросил пожилую мать из окна во время ссоры
38-летнего жителя Калининграда обвинили в расправе над 67-летней матерью. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
По версии следствия, все произошло вечером 21 апреля в квартире на улице Коммунистической в Московском районе. Пенсионерка поссорилась с сыном на бытовой почве, после чего он вытолкнул ее из окна второго этажа. В этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами, спасти ее не удалось. Подозреваемого задержали, допросили и арестовали до 22 июня 2026 года.
Уголовное дело возбудили по статье 105 УК: «Убийство». Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства преступления.
