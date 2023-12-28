Экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву грозит до 10 лет колонии

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Гособвинение запросило для экс-прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева девять лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта Антонину Бартеневу.
«Прокурор попросил 9 лет 10 месяцев лишения свободы. Мы будем выступать 10 января, приведем свой анализ доказательств и выскажем мнение по тезисам прокурора. Еще штраф запросил прокурор, и просил лишить классного чина государственного советника юстиции 2-го класса», — цитирует агентство слова собеседницы.
В публикации говорится, что судебный процесс над бывшим прокурором начался в октябре. Следствие сообщило, что Владимира Фалилеева обвиняют в получении взятки в размере 11 млн рублей за покровительство в интересах новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Отмечается, что сам подсудимый вину не признал.
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