Депутат Хинштейн опубликовал видео избиения прокурором офицера Росгвардии

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Депутат Государственной думы Александр Хинштейн опубликовал видео, на котором прокурор Кагальницкого района Ростовской области Сагит Ахметов избивает офицера Росгвардии. Кадры Хинштейн опубликовал в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее Хинштейн рассказал, что вечером 22 декабря в одном из ростовских кафе. Прокурор стал приставать к гостям, в числе которых был и офицер Росгвардии. Между ними возник спор, который перерос в драку.
Накануне Ахметова уволили с его места работы, а сегодня должен будет решиться вопрос о его задержании, подчеркнул Хинштейн.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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«Возникла словесная перепалка, в ходе которой Ахметов отправил росгвардейца в нокаут, сломав ему височную кость и причинив ушиб головного мозга. Офицера пришлось госпитализировать. Освидетельствование показало, что в момент драки росгвардеец был трезв», — сообщил Хинштейн.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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Евгения Парфентьева