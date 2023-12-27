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Депутат Хинштейн опубликовал видео избиения прокурором офицера Росгвардии

27 декабря 2023, 19:25
Фото: iStock/???? ??????

Фото: iStock/???? ??????

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн опубликовал видео, на котором прокурор Кагальницкого района Ростовской области Сагит Ахметов избивает офицера Росгвардии. Кадры Хинштейн опубликовал в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее Хинштейн рассказал, что вечером 22 декабря в одном из ростовских кафе. Прокурор стал приставать к гостям, в числе которых был и офицер Росгвардии. Между ними возник спор, который перерос в драку.
«Возникла словесная перепалка, в ходе которой Ахметов отправил росгвардейца в нокаут, сломав ему височную кость и причинив ушиб головного мозга. Офицера пришлось госпитализировать. Освидетельствование показало, что в момент драки росгвардеец был трезв», — сообщил Хинштейн.


Накануне Ахметова уволили с его места работы, а сегодня должен будет решиться вопрос о его задержании, подчеркнул Хинштейн.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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#росгвардия
#депутат
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В Москве задержали пьяного водителя Mercedes с бутылкой коньяка в руке
27 декабря 2023, 19:12

Фото: iStock/snowflock

На юго-западе Москвы задержали пьяного водителя, иномарки, который ехал с бутылкой коньяка в руке, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, гонщик был замечен на Нагорной улице. На просьбы полицейских остановиться он реагировать не стал.

Пьяный 36-летний водитель Mercedes попытался скрыться, однако, уйти от погони ему не удалось. Лихача догнали и увидели в его руках пустую на треть бутылку коньяка.

Медицинская экспертиза подтвердила, что водитель иномарки был пьян. Иных подробностей происшествия не приводится.

Напомним, вчера на подмосковной дороге М-2 «Крым» водитель выхватил пистолет и открыл стрельбу по оппоненту.

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#mercedes
#водитель
#происшествия
#алкоголь
#полиция
#москва
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В Кузбассе беременная женщина поскользнулась на льду и чуть не потеряла ребёнка
27 декабря 2023, 18:18

Фото: istockphoto/Anna_Om

В Кемеровской области беременная поскользнулась на наледи.
Прокуратура региона сообщает, что ЧП случилось рядом с жилым домом на Советской улице в городе Мыски. Женщина поскользнулась и получила серьезные травмы. Будущую мать госпитализировали. Медики поставили диагноз «угроза прерывания беременности».

На инцидент обратили внимание в прокуратуре и выявили нарушения в деятельности управляющей компании.

«Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования участок придомовой территории очищен от наледи, посыпан песком, три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», – сказано в публикации от прокуратуры.
Прокуратура подготовила иск, позволяющий беременной женщине претендовать на компенсацию морального вреда.

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#снег
#ледяной дождь
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Тело писателя-фантаста Жилича обнаружили в гостинице в центре Москвы
27 декабря 2023, 18:06

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В отеле «Рэдиссон Славянская» в центре Москвы обнаружено тело писателя-фантаста Андрея Жилича.
Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

Погибший писатель лежал в ванной комнате.

Жилич является автором книг в жанре социальной и научной фантастики: «Пауза» и «Последняя пауза».

Ранее сообщалось, что мёртвым найден актёр оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сан Юн. Труп 48-летнего актера обнаружили в автомобили на территории одного из парков Сеула.

Mash сообщает, что, по данным местных СМИ, дома у Ли Сан Юн была предсмертная записка. Её содержание пока не раскрыли. Ранее полиция начала расследование в отношении Ли Сана. Он подозревался в употреблении наркотиков, поэтому выезд из Южной Кореи для него был закрыт.

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#москва
#писатель
#новости
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Пьяные россияне хотели захватить пассажирский самолет, летевший в Ульяновск
27 декабря 2023, 17:55

Фото: iStock/Sitikka

Двое россиян, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, хотели захватить самолет.
План мужчин не удался и нарушители были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент случился в воскресенье на борту рейса в Ульяновск. О дебоширах правоохранителям сообщил экипаж самолёта.

Самолета успешно посадили. По прибытии в аэропорт дебоширов задержали полицейские.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Fly Dubai, направлявшийся в Екатеринбург из Дубая, из-за метели сменил курс и сел в Баку. Из-за этого рейс из российского города в ОАЭ задержался более чем на сутки, пишет E1.ru.

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#самолет
#аэропорт
#происшествие
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СК: В убийстве пенсионерки в Кашире подозревают 72-летнего рецидивиста
27 декабря 2023, 17:22

Фото: iStock/tanawit sabprasan

По подозрению в убийстве пенсионерки, пропавшей в Подмосковье, задержали 72-летнего рецидивиста, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Напомним, 23 декабря 70-летняя жительница Подмосковья поехала на дачу в Каширу. В этот день она позвонила дочери и сказала, что пожилой мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину. Больше пенсионерку никто не видел, её телефон остался вне зоны доступа.

Следователи отследили весь маршрут пенсионерки и проверили все машины, которые проезжали мимо неё. Правоохранители заподозрили 72-летнего мужчину из деревни Топканово. Не так давно он вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году. При осмотре автомобиля подозреваемого были найдены капли крови в багажнике.

Рецидивист задержан, сейчас с ним работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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Подростка затянуло на ленту на птицефабрике, ему отрезало руку
В Омской области 17-летнему подростку отрезало руку на птицефабрике
27 декабря 2023, 17:21

Фото: istock / Semen Salivanchuk

Подростку отрезало руку транспортировочной лентой на омской птицефабрике. Об этом сообщает портал Ngs55.ru.
17-летний юноша подрабатывал на производстве «Птицефабрика Любинская». В какой-то момент он оказался под транспортировочной лентой. Несовершеннолетнему удалось выжить, однако он лишился руки.

Кроме того, подросток получил черепно-мозговую травму и ранение плеча.

Несовершеннолетний был экстренно доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Прибывшие на место инцидента правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Выясняется, есть ли вина сотрудника, отвечающего за безопасность при организации и проведении работ на фабрике.

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Закованный в наручники подросток в Башкирии сбежал из квартиры, где отчим убил мать

Женщина заманила двух школьников домой «на чай» и истязала их

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#подросток
#птицефабрика
#ранение
#происшествие
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Закованный в наручники подросток в Башкирии сбежал из квартиры, где отчим убил мать
Закованный в наручники подросток в Башкирии сбежал из квартиры, где убили мать
27 декабря 2023, 16:25

Фото: iStock/Michael Nesterov

В башкирском Стерлитамаке закованный в наручники подросток сбежал из квартиры, где бывший отчим удерживал мальчика и его мать, однако пока он звал на помощь мужчина зарезал женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Согласно сообщению, 42-летний мужчина ночью с субботы на воскресенье ворвался в квартиру к бывшей сожительнице, где она проживала с с16-летним сыном. Угрожая пистолетом, он заковал подростка в наручники и стал ждать возвращения его матери. Когда она вернулась, парню чудом удалось сбежать из квартиры и с помощью знакомых вызвать полицию.

Когда сотрудники полиции приехали, они обнаружили труп женщины. Бывший сожитель сильно избил ее, а после нанес несколько ножевых ударов в область шеи и груди. Она погибла на месте. Уже утром убийца был задержан. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

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Женщина заманила двух школьников домой «на чай» и истязала их
Жительница Петербурга заманила двух школьников к себе домой и начала избивать
27 декабря 2023, 15:36

Фото: istock / Giuda90

48-летняя жительница Санкт-Петербурга заманила двух школьников к себе домой и избила их. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ региона.
В ведомстве рассказали, что злоумышленница пригласила двух несовершеннолетних школьников к себе домой под предлогом «выпить чай и согреться». После того, как школьники оказались в квартире, петербурженка заперла дверь и стала издеваться над детьми.

Оба мальчика были избиты предметом, похожим на нунчаки. Кроме того, женщина распылила в квартире газ и угрожала несовершеннолетним ножом. В результате побоев, у мальчиков зафиксированы многочисленные ссадины, гематомы и черепно-мозговые травмы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, проводится проверка.


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В Италии пенсионерка скончалась из-за ошибочно высокой суммы в квитанции ЖКХ
27 декабря 2023, 15:27

Фото: istock / MarianVejcik

В Италии пенсионерка умерла из-за ошибочно крупной суммы в квитанции на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает RaiNews24.

В начале декабря появилась информация, что пожилая жительница городка Кампороссо в Лигурии оказалась в больнице после ошибки компании, которая поставляет воду в ее квартиру.

Женщине стало плохо, когда она увидела счет в 15 тысяч евро за воду. По информации коммунальщиков, настоящая сумма счет составляет всего 55 евро. Женщина узнала, что банк выплатил половину суммы и от стресса пропала в реанимацию.

«Мы сразу же начали необходимые проверки и связались с родственниками женщины, подтвердив, что указанная в квитанции сумма в 15 тысяч евро оказалась ошибочной, так как была рассчитана на основе неверной фотографии показаний счетчика. Фотография, которая поступила к нам через компанию, ответственную за снятие показаний, относится к счетчику другого человека», — заявили в компании.
Она скончалась в возрасте 88 лет.

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