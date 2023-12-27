В Екатеринбурге задержали силовика за секс с 13-летней россиянкой

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В Екатеринбурге полицейские задержали оперативника уголовного розыска одного из отделений за секс с 13-летней девочкой.
Ura.ru пишет, что 33-летний женатый мужчина, у которого есть маленький ребенок, проходит обвиняемым по статье «Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста».
Сообщается, что школьница часто сбегала из дома, а силовик занимался её розыском. Отношения начались по обоюдному согласию, но этот факт не освобождает силовика от ответственности, пишет Ura.ru.
Ранее сообщалось, что в США задержали 27-летнюю учительницу из штата Техас, которая совратила 13-летнего мальчика и 12 раз вступила с ним в интимную связь. Об этом сообщает Laredo Morning Times.
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Сообщается, что школьница часто сбегала из дома, а силовик занимался её розыском. Отношения начались по обоюдному согласию, но этот факт не освобождает силовика от ответственности, пишет Ura.ru.
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Мария Фирсова