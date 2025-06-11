Экс-участница «Дома-2» заявила о попытке изнасилования с угрозами убийством
Бывшая участница шоу «Дом-2» Дарья Лымарь сообщила о нападении и попытке изнасилования со стороны мужчины, с которым она встретилась по предварительной договоренности. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно. Москва».
Инцидент произошел 3 июня. По словам Дарьи, мужчина, который предложил ей 200 тыс. рублей за то, чтобы она «уложила его спать», принуждал ее к оральному сексу, угрожая ножом.
Когда девушка попыталась уйти, оказалось, что дверь заперта. Лымарь заявила, что мужчина достал кухонный нож, притащил ее обратно в комнату и заставил подчиняться под угрозой расправы.
Она смогла спастись, выпрыгнув со второго этажа. Падение оказалось травматичным: у Дарьи повреждены позвоночник, ноги, грудная клетка и голова. В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Девушка опасается, что злоумышленник избежит наказания.
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