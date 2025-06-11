Экс-участница «Дома-2» заявила о попытке изнасилования с угрозами убийством

11 июня 2025, 15:00

Экс-участница «Дома-2» Лымарь обвинила мужчину в попытке изнасилования

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Бывшая участница шоу «Дом-2» Дарья Лымарь сообщила о нападении и попытке изнасилования со стороны мужчины, с которым она встретилась по предварительной договоренности. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно. Москва».