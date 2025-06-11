Mash: врачи покалечили российских туристов на Бали и взяли с них миллионы
Больных российских туристов покалечили врачи центрального госпиталя Sanglah на Бали в Индонезии. Как пишет Telegram-канал Mash, пациенты отдали миллионы рублей.
По информации журналистов, за последний год известно уже о десятке пострадавших. Люди пожаловались на наценку в 200%, низкоквалифицированный персонал, нехватку оборудования и антисанитарию. Пациенты, по их словам, выпрашивали у медиков анализы. Кроме того, в медучреждении нет прайс-листа, и цены заоблачные.
Обозреватели подчеркивают, что госпиталь никак не нарушает законодательство. Власти разрешают наценку для туристов и приезжих. Лечение перелома встанет в 941 тысячу рублей, а операция — до 3,9 миллиона. Причем состояние туристов после оплаты ухудшилось.
В частности, 16-летний Ярослав попал к врачам после ДТП на байке. Подросток не добился от них УЗИ и КТ. Более того, ему не оказывали помощь примерно шесть часов, а потом оперировали еще десять. В итоге парень почувствовал себя только хуже. Юноша отдал полсотни тысяч долларов и отправился в Россию.
Другой пациент по имени Виктор не нашел денег на операцию и остался инвалидом. Он добрался до РФ с переломом позвоночника и пробитым легким. Пациенту Александру вырезали метр кишечника вместе с аппендицитом.
Читайте также: