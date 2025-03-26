Экстрасенс из Махачкалы выманила у разведенной женщины 450 тысяч рублей

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Экстрасенс из Махачкалы пообещала женщине вернуть мужа за деньги, но в итоге обманула её почти на полмиллиона рублей. Об этом пишет Mash Gor.
По данным издания, 46-летняя Зубейда рассталась со своим мужем. Знакомые посоветовали ей обратиться к женщине с необычными способностями. Они начали общаться в мессенджере. Медиум уверяла, что с каждым сеансом муж всё ближе к возвращению в семью. Отказаться от дальнейшего взаимодействия было нельзя, так как это разрушило бы весь эффект от действий экстрасенса.
Так, брошенная супругом женщина постепенно отдала экстрасенсу более 450 рублей. Больше ей платить было нечем. Тогда Зубейда начала отдавать медиуму свои ювелирные украшения. Однако муж так и не вернулся. После этого обманутая клиентка обратилась в полицию. Оказалось, что она не единственная, кого обманула экстрасенс.
В итоге лжеколдунью приговорили к трём годам лишения свободы условно. Также она должна будет выплатить штраф.
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Так, брошенная супругом женщина постепенно отдала экстрасенсу более 450 рублей. Больше ей платить было нечем. Тогда Зубейда начала отдавать медиуму свои ювелирные украшения. Однако муж так и не вернулся. После этого обманутая клиентка обратилась в полицию. Оказалось, что она не единственная, кого обманула экстрасенс.
В итоге лжеколдунью приговорили к трём годам лишения свободы условно. Также она должна будет выплатить штраф.
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Элина Позднякова