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Экстрасенс из Махачкалы выманила у разведенной женщины 450 тысяч рублей

Фото: iStock/Oksana Zueva

Фото: iStock/Oksana Zueva

Экстрасенс из Махачкалы пообещала женщине вернуть мужа за деньги, но в итоге обманула её почти на полмиллиона рублей. Об этом пишет Mash Gor.
По данным издания, 46-летняя Зубейда рассталась со своим мужем. Знакомые посоветовали ей обратиться к женщине с необычными способностями. Они начали общаться в мессенджере. Медиум уверяла, что с каждым сеансом муж всё ближе к возвращению в семью. Отказаться от дальнейшего взаимодействия было нельзя, так как это разрушило бы весь эффект от действий экстрасенса.

Так, брошенная супругом женщина постепенно отдала экстрасенсу более 450 рублей. Больше ей платить было нечем. Тогда Зубейда начала отдавать медиуму свои ювелирные украшения. Однако муж так и не вернулся. После этого обманутая клиентка обратилась в полицию. Оказалось, что она не единственная, кого обманула экстрасенс.

В итоге лжеколдунью приговорили к трём годам лишения свободы условно. Также она должна будет выплатить штраф.

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#жк
Появилось видео стрельбы, произошедшей в ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном
Стрельба произошла в ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном
26 марта 2025, 09:29

Фото: iStock/nixki

В подмосковном Железнодорожном, в жилом комплексе «Ольгино парк», сегодня утром произошла стрельба, в результате которой разгорелся конфликт между несколькими неизвестными и охранниками потенциальной жертвы. Об этом информирует Telegram-канал «Mash».
По данным канала, несколько человек поджидали мужчину возле подъезда. Когда он вышел на улицу, один из нападавших открыл огонь. В ответ охранники мужчины также начали стрелять, что привело к панике среди жителей комплекса.

Согласно свидетельствам очевидцев, стрелок и его подельники смогли скрыться с места происшествия на автомобиле марки «Жигули». В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия по их задержанию и выяснению всех обстоятельств инцидента.


Ранее стало известно, что жительницу Октябрьского района Пермского края будут судить за систематические оскорбления и избиения пожилой родственницы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Отец обвинен в убийстве после того, как его годовалая дочь погибла от случайного выстрела
Mirror: девочка застрелила годовалую сестру из найденного дома пистолета
26 марта 2025, 09:11

Фото: iStock/Michal Oska

Вечером 28 февраля в Уичито, штат Канзас, произошла трагедия, когда 24-летний Майкл Техеда сообщил в службу 911 о ранении своей годовалой дочери в результате выстрела из огнестрельного оружия. По информации издания Mirror, инцидент произошел, когда Техеда оставил пистолет в гостиной и ушел готовиться ко сну.
В это время его трехлетняя и годовалая дочери нашли оружие и начали играть с ним. К сожалению, старшая девочка случайно выстрелила в голову младшей, что привело к ее гибели.

Мать девочек, узнав о трагическом происшествии, немедленно направилась в полицейский участок. В результате расследования Майкл Техеда был обвинен в убийстве первой степени, совершении тяжкого преступления, создании опасной ситуации для детей и незаконном хранении оружия.

Ранее стало известно, что жительницу Октябрьского района Пермского края будут судить за систематические оскорбления и избиения пожилой родственницы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дома
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Суд отклонил иск украинки, которую не впустили в Россию за дискредитацию ВС РФ
26 марта 2025, 05:38

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Суд отклонил иск гражданки Украины, которую не впустили в Россию за дискредитацию армии РФ. Об этом пишет РИА Новости.
«Прилетевшую в аэропорт "Шереметьево" гражданку Украины не пустили в Россию из-за найденных в ее телефоне дискредитирующих российских военных и граждан высказываний, она оспорила это решение в суде», — пишет агентство.

Как оказалось, 24-летняя женщина вернулась в РФ в октябре прошлого года. Украинка имеет в стране ВНЖ и состоит на налоговом учете. Ее родители в 2024 году стали гражданами России. В дальнейшем девушка планировала отправиться в Армавир, чтобы жить там на постоянной основе.

Украинку выбрали для более детального осмотра. Был проверен телефон девушки, в котором правоохранители обнаружили материалы, дискредитирующие российскую армию. К тому же в переписке с матерью она грубо высказывалась о россиянах. По итогу пограничники отказали ей в пересечении границы.

Девушка решила обратиться в суд для оспаривания решения. Украинка настаивала, что давно проживает в РФ и не имеет никаких правонарушений. Суд встал на сторону пограничников и в иске отказал.

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Во Франции разбились два самолёта пилотажной группы Patrouille de France
25 марта 2025, 23:02

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Два французских патрульных военных самолёта Alpha Jet разбились на востоке страны. Это произошло во время выполнения тренировочных полётов патрульной группы Patrouille de France.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. В своей социальной сети Х он уточнил, что задействованы все спасательные службы, осуществляется координация действий между сотрудниками министерства внутренних дел и представителями вооружённых сил страны.

Известно, что два самолёта столкнулись во время выполнения группового виража. Это произошло возле авиабазы 113 в Сен-Дизье, что в департаменте Верхняя Марна. Оба пилота успели катапультироваться после столкновения, по предварительным данным их обнаружили на земле в сознании.

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В Махачкале спасли кота, прятавшегося во время взрыва в доме
25 марта 2025, 21:28

Фото: iStock/Valeriia Mitriakova

В Махачкале спасли кота, который прятался во время взрыва в доме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее в этот день в многоэтажном доме произошёл взрыв бытового газа. Дом в Махачкале не был введён в эксплуатацию, поэтому в нём никто не должен был жить. Однако, несмотря на запреты Городской администрации, на сайтах по продаже квартир были выставлены объявления, а в нескольких квартирах уже проживали люди.

После того, как раздался взрыв, пятнистый кот по кличке Цезарь затаился в квартире. Во время эвакуации хозяйка не смогла найти любимого питомца. Позднее женщину пропустили через оцепление, и она вместе со спасателями обнаружила испуганного кота, который прятался за кроватью.

По факту взрыва в многоэтажном доме было возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности.

В настоящее время пострадавшие при взрыве находятся в больницах Махачкалы.

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