Появилось видео стрельбы, произошедшей в ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном

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В подмосковном Железнодорожном, в жилом комплексе «Ольгино парк», сегодня утром произошла стрельба, в результате которой разгорелся конфликт между несколькими неизвестными и охранниками потенциальной жертвы. Об этом информирует Telegram-канал «Mash».
По данным канала, несколько человек поджидали мужчину возле подъезда. Когда он вышел на улицу, один из нападавших открыл огонь. В ответ охранники мужчины также начали стрелять, что привело к панике среди жителей комплекса.
Согласно свидетельствам очевидцев, стрелок и его подельники смогли скрыться с места происшествия на автомобиле марки «Жигули». В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия по их задержанию и выяснению всех обстоятельств инцидента.
Ранее стало известно, что жительницу Октябрьского района Пермского края будут судить за систематические оскорбления и избиения пожилой родственницы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Согласно свидетельствам очевидцев, стрелок и его подельники смогли скрыться с места происшествия на автомобиле марки «Жигули». В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия по их задержанию и выяснению всех обстоятельств инцидента.
Ранее стало известно, что жительницу Октябрьского района Пермского края будут судить за систематические оскорбления и избиения пожилой родственницы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова