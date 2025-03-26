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Отец обвинен в убийстве после того, как его годовалая дочь погибла от случайного выстрела

Mirror: девочка застрелила годовалую сестру из найденного дома пистолета
Фото: iStock/Michal Oska

Фото: iStock/Michal Oska

Вечером 28 февраля в Уичито, штат Канзас, произошла трагедия, когда 24-летний Майкл Техеда сообщил в службу 911 о ранении своей годовалой дочери в результате выстрела из огнестрельного оружия. По информации издания Mirror, инцидент произошел, когда Техеда оставил пистолет в гостиной и ушел готовиться ко сну.
В это время его трехлетняя и годовалая дочери нашли оружие и начали играть с ним. К сожалению, старшая девочка случайно выстрелила в голову младшей, что привело к ее гибели.

Мать девочек, узнав о трагическом происшествии, немедленно направилась в полицейский участок. В результате расследования Майкл Техеда был обвинен в убийстве первой степени, совершении тяжкого преступления, создании опасной ситуации для детей и незаконном хранении оружия.

Ранее стало известно, что жительницу Октябрьского района Пермского края будут судить за систематические оскорбления и избиения пожилой родственницы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Суд отклонил иск украинки, которую не впустили в Россию за дискредитацию ВС РФ
26 марта 2025, 05:38

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Суд отклонил иск гражданки Украины, которую не впустили в Россию за дискредитацию армии РФ. Об этом пишет РИА Новости.
«Прилетевшую в аэропорт "Шереметьево" гражданку Украины не пустили в Россию из-за найденных в ее телефоне дискредитирующих российских военных и граждан высказываний, она оспорила это решение в суде», — пишет агентство.

Как оказалось, 24-летняя женщина вернулась в РФ в октябре прошлого года. Украинка имеет в стране ВНЖ и состоит на налоговом учете. Ее родители в 2024 году стали гражданами России. В дальнейшем девушка планировала отправиться в Армавир, чтобы жить там на постоянной основе.

Украинку выбрали для более детального осмотра. Был проверен телефон девушки, в котором правоохранители обнаружили материалы, дискредитирующие российскую армию. К тому же в переписке с матерью она грубо высказывалась о россиянах. По итогу пограничники отказали ей в пересечении границы.

Девушка решила обратиться в суд для оспаривания решения. Украинка настаивала, что давно проживает в РФ и не имеет никаких правонарушений. Суд встал на сторону пограничников и в иске отказал.

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Во Франции разбились два самолёта пилотажной группы Patrouille de France
25 марта 2025, 23:02

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Два французских патрульных военных самолёта Alpha Jet разбились на востоке страны. Это произошло во время выполнения тренировочных полётов патрульной группы Patrouille de France.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. В своей социальной сети Х он уточнил, что задействованы все спасательные службы, осуществляется координация действий между сотрудниками министерства внутренних дел и представителями вооружённых сил страны.

Известно, что два самолёта столкнулись во время выполнения группового виража. Это произошло возле авиабазы 113 в Сен-Дизье, что в департаменте Верхняя Марна. Оба пилота успели катапультироваться после столкновения, по предварительным данным их обнаружили на земле в сознании.

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В Махачкале спасли кота, прятавшегося во время взрыва в доме
25 марта 2025, 21:28

Фото: iStock/Valeriia Mitriakova

В Махачкале спасли кота, который прятался во время взрыва в доме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее в этот день в многоэтажном доме произошёл взрыв бытового газа. Дом в Махачкале не был введён в эксплуатацию, поэтому в нём никто не должен был жить. Однако, несмотря на запреты Городской администрации, на сайтах по продаже квартир были выставлены объявления, а в нескольких квартирах уже проживали люди.

После того, как раздался взрыв, пятнистый кот по кличке Цезарь затаился в квартире. Во время эвакуации хозяйка не смогла найти любимого питомца. Позднее женщину пропустили через оцепление, и она вместе со спасателями обнаружила испуганного кота, который прятался за кроватью.

По факту взрыва в многоэтажном доме было возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности.

В настоящее время пострадавшие при взрыве находятся в больницах Махачкалы.

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В Москве разыскивают 15-летнюю школьницу, сбежавшую из дома по указке мошенников
25 марта 2025, 15:15

Фото: iStock/Dzurag

В Москве разыскивают 15-летнюю школьницу, которая сбежала из дома по указке мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
Сегодня мать девочки обратилась в столичный главк Следственного комитета с заявлением о пропаже. Последний раз подростка видели на Проспекте Вернадского в торговом центре «Звёздный». Выяснилось, что школьница подверглась влиянию телефонных мошенников. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.

Приметы пропавшей: рост 170-172 см, худощавое телосложение, тёмно-серые глаза, носит очки, длинные русые волосы и родинка над правой бровью.

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#школьница
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На востоке Чехии произошёл взрыв на заводе поставщика снарядов для Украины
25 марта 2025, 14:37

Фото: istockphoto/MikeMareen

В Чехии на заводе боеприпасов, расположенном в городе Свитавы на востоке страны, произошел взрыв. Предприятие принадлежит компании Poličské Strojírny, входящей в холдинг STV Group и являющейся одним из поставщиков боеприпасов для Украины.
О происшествии сообщило местное издание Blesk. Уточняется, что взрыв произошёл на складе готовых боеприпасов. В результате ранения получил один человек. Его вертолётом санитарной авиации доставили в больницу ближайшего крупного города Оломоуц. Весь персонал предприятия эвакуирован, территорию оцепили.

В тушении огня, распространившегося после взрыва, приняли участие 11 пожарных расчётов. Все близлежащие дороги перекрыты. Власти Чехии в связи со случившимся объявили в регионе режим ЧС. Сообщается, что опасности для местных жителей нет, хотя эксперты не исключают новых взрывов.

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