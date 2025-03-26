Отец обвинен в убийстве после того, как его годовалая дочь погибла от случайного выстрела

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Вечером 28 февраля в Уичито, штат Канзас, произошла трагедия, когда 24-летний Майкл Техеда сообщил в службу 911 о ранении своей годовалой дочери в результате выстрела из огнестрельного оружия. По информации издания Mirror, инцидент произошел, когда Техеда оставил пистолет в гостиной и ушел готовиться ко сну.
В это время его трехлетняя и годовалая дочери нашли оружие и начали играть с ним. К сожалению, старшая девочка случайно выстрелила в голову младшей, что привело к ее гибели.
Мать девочек, узнав о трагическом происшествии, немедленно направилась в полицейский участок. В результате расследования Майкл Техеда был обвинен в убийстве первой степени, совершении тяжкого преступления, создании опасной ситуации для детей и незаконном хранении оружия.
Ранее стало известно, что жительницу Октябрьского района Пермского края будут судить за систематические оскорбления и избиения пожилой родственницы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мать девочек, узнав о трагическом происшествии, немедленно направилась в полицейский участок. В результате расследования Майкл Техеда был обвинен в убийстве первой степени, совершении тяжкого преступления, создании опасной ситуации для детей и незаконном хранении оружия.
Ранее стало известно, что жительницу Октябрьского района Пермского края будут судить за систематические оскорбления и избиения пожилой родственницы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова