Электропоезд насмерть сбил подростка в российском регионе

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev
Электропоезд насмерть сбил девочку, которая переходила железнодорожные пути, об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По предварительным данным, 14-летняя школьница торопилась на поезд. Когда состав уже практически подъехал, девочка решила перебежать пути, но не успела, рассказали очевидцы. Пострадавшей пытались оказать помощь на месте. Сразу после удара она еще была жива, но ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Читайте также:
В Польше поезд с авиатопливом сошел с рельсов
Поезд протаранил карету скорой помощи и отправил на тот свет пенсионерку с пневмонией
Под Челябинском поезд решил проскочить на красный свет и столкнулся с другим составом
Анастасия Хохлова