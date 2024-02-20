Поезд протаранил карету скорой помощи и отправил на тот свет пенсионерку с пневмонией

Фото: сообщество «Стерлитамак ДТП» во ВКонтакте
В Стерлитамаке поезд сбил машину скорой помощи на железнодорожном переезде. Пациент погиб, ещё три человека пострадали.
Как сообщает телеграм-канал Mash, водитель скорой спешил доставить пациента в больницу и выехал на красный сигнал светофора на железнодорожном переезде. Машинисты пытались экстренно затормозить, но расстояние было недостаточным: тепловоз влетел прямо в бок «скорой».
В результате происшествия на месте погибла 67-летняя женщина-пациентка с пневмонией, ещё трое пострадали. С тяжёлыми травмами в больницу доставили водителя и двух фельдшеров. Подробности произошедшего выясняются.
Фото: сообщество «Стерлитамак ДТП» во ВКонтакте
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В результате происшествия на месте погибла 67-летняя женщина-пациентка с пневмонией, ещё трое пострадали. С тяжёлыми травмами в больницу доставили водителя и двух фельдшеров. Подробности произошедшего выясняются.
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Екатерина Шмакова