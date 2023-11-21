Эрдоган: Девять человек погибли и более 50 пострадали после урагана в Турции

Фото: официальный сайт Кремля
Девять человек погибли и 52 пострадали в результате урагана в Турции, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).
По словам Эрдогана, число жертв вошёл один член экипажа сухогруза Kafkametler, затонувшего у побережья провинции Зонгулдак. Ещё 11 моряков ищут спасатели.
При этом турецкий лидер отметил, что в результате оперативных действий личного состава управления по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD), береговой охраны и других подразделений удалось спасти 110 человек.
Напомним, что сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонул во время шторма неподалеку от порта Эрегли на севере Турции. Это произошло после того, как следовавшее из порта Темрюк в Краснодарском крае в турецкий порт Измир судно ударилось о волнорез.
Стихия бушевала в Турции на протяжении всех выходных. Кроме сухогруза Kafkametler потерпели бедствие еще три корабля под флагами Камеруна и Панамы. Панамское судно под ударами штормовых волн буквально развалилось пополам. Спасатели эвакуировали с судов 25 человек. В провинции Зонгулдак из-за непогоды закрыты школы.
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При этом турецкий лидер отметил, что в результате оперативных действий личного состава управления по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD), береговой охраны и других подразделений удалось спасти 110 человек.
Стихия бушевала в Турции на протяжении всех выходных. Кроме сухогруза Kafkametler потерпели бедствие еще три корабля под флагами Камеруна и Панамы. Панамское судно под ударами штормовых волн буквально развалилось пополам. Спасатели эвакуировали с судов 25 человек. В провинции Зонгулдак из-за непогоды закрыты школы.
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Артем Путинцев