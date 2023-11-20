Турецкие спасатели нашли тело моряка с затонувшего сухогруза

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Сотрудники спасательных служб обнаружили тело турецкого моряка с сухогруза Kafkametler, который затонул после столкновения с военным волнорезом. Поиски остальных членов экипажа корабля продолжаются.
По сообщению министра внутренних дел республики Али Ерликая, в воскресенье, 19 ноября, волны в этом районе были девять метров высотой, а видимость не превышала 25 метров. Кроме сухогруза Kafkametler, следовавшего из порта Темрюк в Краснодарском крае в турецкий порт Алиага в провинции Измир, потерпели бедствие еще три корабля под флагами Камеруна и Панамы. Панамское судно под ударами штормовых волн буквально развалилось пополам. Спасатели эвакуировали с судов 25 человек. В провинции Зонгулдак из-за непогоды закрыты школы.
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Александр Бойцов