Еще два дрона ВСУ ликвидировали в небе над Брянской областью

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Еще два БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Брянской областью вечером 22 июня. Беспилотники сбили над Трубчевским районом, пострадавшие и разрушения отсутствуют, заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена еще одна атака киевского режима. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» – написал он.
Глава региона также заверил, что аварийные службы уже работают вблизи места крушения БПЛА.
Ранее российские военные уничтожили два беспилотника самолетного типа украинской армии над Старорусским муниципальным округом Брянской области.
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Александр Климов