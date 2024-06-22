Украинские дроны пытались атаковать военный объект в Смоленской области

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Минувшей ночью пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на объекты на территории России. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над территорией Смоленской области.
Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что дроны ВСУ пытались атаковать военный объект на территории Смоленского района. Анохин подчеркнул, что в результате нападения никто не пострадал, объекты не были повреждены. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб и силовых структур.
По сообщению министерства обороны РФ, всего минувшей ночью над российской территорией дежурными средствами ПВО были сбиты пять украинских БПЛА. Кроме Смоленской области, атаке также подверглась соседняя Брянская область. Там ракетчики уничтожили два беспилотника. Ещё один был сбит над Азовским морем.
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Александр Бойцов